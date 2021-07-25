楊勇緯教練被摔進醫務室！　女隊醫曝他東奧「穩奪牌」內幕

▲楊勇緯勇奪我國奧運柔道項目首面獎牌。（圖／達志影像／美聯社）

記者嚴云岑／台北報導

中華代表隊柔道好手楊勇緯，在柔道男子60公斤級賽事連下3場，驚奇闖進決賽，奪下台灣第一面銀牌，中華奧運代表團隨隊醫師、長庚運醫團隊中醫部郭純恩醫師今（25）日受訪時分享賽前趣聞，當初覺得楊「穩奪牌」，除了比賽時間早外，竟也與教練有關。

郭純恩與楊勇緯首次結緣是在2017年世大運，當年大賽前夕被關節技固定手肘受傷，但為了參加團體戰，尋求醫師幫忙，後透過雷射針灸，以無痛的方式舒緩勇緯手肘周圍肌肉，改善部位疼痛及關節活動度，讓他能重返戰場。此次出征奧運前兩週，楊勇緯也特地前往高雄長庚接受雷射針灸治療，放鬆肌肉以求有好表現。

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郭純恩提到，雷射針灸與一般針灸的差別在於後者施術後會有酸麻感，但雷射針灸是採無真、低能量遠紅外線治療，每平方公分能量也低於10焦耳，施做完後肌肉會放鬆，有時也會覺得施作部位變得「軟軟的」，過去有些選手擔心做完會沒力，不敢輕易嘗試，但其實雷射針灸施術後恢復速度快，肌肉也會變得比較舒服。

▲郭純恩醫師於東京奧運團本部前與楊勇緯選手合影（圖／長庚運動醫學團隊提供）

「勇緯是特別申請外出看診。」郭純恩說，在楊勇緯到診間治療時，她曾詢問「第一次參加奧運緊張嗎？」楊回答「會緊張」，但表示自己已經準備好了。雖然是首次參賽，但楊也堅定表示，自己的目標不是取得資格而是拿牌，最後經過4場激戰，果然也奪下中華隊首面銀牌。

郭純恩說，今年奧運因為防疫考量，隨隊醫師都不能陪同入場，只能在選手村幫忙看診。她更分享選手村秘辛，楊勇緯的53歲教練郭文等因為陪練被「摔來摔去」，成了第一位到醫務室報到的患者。郭純恩笑道，當時醫務室還在整理，教練就來了，治療時教練提及楊勇緯練習情況，「我才覺得他挺有機會的。」

今年奧運的16強首戰，楊勇緯面對保加利亞的傑什夫（Yanislav Gerchev），雙方一路鏖戰到延長賽，楊勇緯成功壓制住傑什夫20秒取得「一本勝」。8強遭遇難纏的荷蘭選手茨亞卡杜阿（Tornike Tsjakadoea），楊勇緯開局進攻猛烈，之後逮到機會將對手壓制在地，對手無力掙脫，楊勇緯最終以壓制取勝。

▲楊勇緯於出發東京前於高雄長庚找郭純恩醫師治療，兩人緣分始於四年前。（圖／長庚運動醫學團隊提供）

4強對手為法國的姆凱德澤（Luka Mkheidze），為2021年歐錦賽奪下銀牌的好手。楊勇緯再度壓制對手20秒獲得勝利，闖入決賽。決賽對手高藤直壽為上屆里約奧運銅牌得主，同時也是在2017年亞洲大洋洲錦標賽決賽時的老對手。面對來勢洶洶的對手高藤，勇緯最終奪下銀牌。改寫自1964年柔道列入奧運項目以來，我國柔道選手最佳成績。

今年奧運中華隊3名隨隊醫師都來自長庚運動醫學團隊，也帶了遠距醫療儀器，一但出現呼吸道症狀或皮膚症狀，可以透過影像檢查即時回傳給台灣醫療團隊。

郭純恩說，楊勇緯昨天奪牌後並未碰面，只有有傳訊息說恭喜。奧運場上運動員會遇到各色問題，像是划船選手就有嚴重曬傷，柔道、跆拳道選手也容易有骨頭、關節傷害，由於在國外骨折難以處理，若團隊中有骨科醫師，才能陪同去賽會指定的醫院，中醫師則協助選手恢復體能。