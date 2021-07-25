楊勇緯台上「這1舉動」日網感動爆！　名作家：這就是台日的羈絆

▲台灣柔道男神楊勇緯在東奧柔道60公斤級賽事，不敵名將高藤直壽拿下銀牌。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

台灣柔道男神楊勇緯在東奧柔道60公斤級賽事，不敵名將高藤直壽拿下銀牌，儘管他在台上不禁流下男兒淚，卻還是不忘想舉起高藤直壽的手，結果高藤直壽卻一個反向將楊勇緯的手一併舉起，這感動的一幕讓知名作家門田隆將在推特大嘆，「這就是台灣和日本之間的羈絆。」

門田隆將在推特轉發賽事影片並表示，楊勇緯在吞下3次指導不幸落敗，但在失望落淚之餘，仍舊非常有風度地想要舉起高藤直壽的手，結果高藤直壽反而一把抓住楊勇緯的袖口，將他的手一併高舉，「這就是日本和台灣之間的羈絆，真的讓人很感動。」

▲高藤直壽反向舉起楊勇緯的手。（圖／達志影像／美聯社）



除此之外，門田隆將也認為，楊勇緯年紀還非常輕，等到3年後的巴黎奧運也才26歲，一定可以重返奧運柔道舞台，日本也會繼續全力支持他。

許多日本網友也紛紛在底下留言表示，「我從他們身上學到了武術精神」、「這兩個人都是贏家」、「楊勇緯還用日文說了恭喜」、「這就是體育精神，誰能不被感動？」

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