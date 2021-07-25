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唐慧琳去年抱病上街反萊豬　國民黨哀悼：俠女形象令大眾永遠感念

▲▼2020秋鬥遊行,新北市議員唐慧琳抱病出席。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市議員唐慧琳去年抱病出席2020秋鬥遊行，反萊豬進口。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨新北市議員唐慧琳去年罹患胰臟癌三期，於25日凌晨5點辭世，享年49歲。去年她曾抱病出席反萊豬遊行，國民黨表示，為社會爭取公平正義的身影、俠女形象將令大眾永遠感念，對於失去正直的戰將、夥伴感到萬分不捨。

國民黨表示，唐議員去年診斷罹癌後，努力對抗病痛之際，更持續不懈地對抗社會不公義，直至最後一刻仍心繫社會大眾。日前亦抱病參加反萊豬遊行活動，為社會爭取公平正義的身影、俠女形象將令大眾永遠感念，國民黨對於失去正直的戰將、夥伴感到萬分不捨，將協助家屬治喪事宜，同時也盼家屬節哀。

唐慧琳罹癌後鮮少公開露面，專心治療。她最後一次臉書發文，是三天前提醒網友做好防颱準備，除寫下「祝福大家一切平安、順心」，並預祝選手們奪金為國爭光，發文當天許多網友替她加油打氣，如今傳出過世消息，網友也在底下留言「一路好走」。

國民黨立委洪孟楷也在臉書發文悼念「永遠的女俠—唐慧琳」，浩然正氣將永存，持續心心念念著台灣民眾。過去無論是選舉、政論節目、主持、助選等等，收到許多的幫忙跟照顧，「最熱切地笑容也永遠在我們的心目中。」

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