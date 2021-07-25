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27日起降至二級警戒　蘇貞昌：未取消警戒千萬不能鬆懈

▲▼行政院長蘇貞昌替奧運選手送機。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）

記者杜冠霖／綜合報導

日前指揮中心宣布全國將從27日起至8月9日降為二級警戒，也公布相關防疫指引，對此，行政院長蘇貞昌表示，只有把防疫做好才能早日回到正常生活，「降級不是取消警戒，千萬不能鬆懈！」

蘇貞昌25日在臉書發文表示，27日起，三級警戒降到二級，指揮中心與各部會也已公布各行各業的防疫措施。「特地在降級前公布指引，就是希望店家、業者能夠有時間做好準備、消費者也知道怎麼配合，我們才能落實防疫規定。」

蘇貞昌表示，要麻煩各位店老闆、老闆娘務必配合防疫規定，「也只有把防疫做好、阻斷傳播鏈，我們才能早日回到正常生活，讓大家能好好做生意。」

中央流行疫情指揮中心23日宣布，自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，各部會得依指揮中心所發布之通案性原則另訂指引，也授權地方政府視疫情趨嚴調整。說明如下：

一、通案性原則：

1. 除飲食外，外出全程配戴口罩。
2. 確實執行實聯制登記措施。
3. 保持社交安全距離。
4. 營業場所及公共場域人流控管或總量管制：室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)，室外空間至少1米/人(1平方米/人)。
5. 集會活動人數上限：室內50人，室外100人，若超額則提防疫計畫。
6. 餐飲內用原則依照衛福部規定處理。

餐廳內用：

顧客必須落實實聯制、除飲食外應戴口罩，座位部分，採同桌梅花座或隔板、不同桌則需間隔1.5公尺，餐飲場所也必須定期清消，並確實記錄執行狀況。

藝文場館：

藝文場館以預約參觀為原則，每一團體每時段50人為上限，座位須維持室內1.5公尺、戶外1公尺的社交距離，超過250人之戶外活動，需繳交防疫計畫經地方政府審核通過。

電影院則規定全面配戴口罩、禁止飲食，座位採間隔座、梅花座。

宗教活動：

不開放繞境、進香、遊行、平安宴、福宴、流水席，酬神活動需附7日內檢驗陰性報告，演出時可脫下口罩，但觀眾禁止飲食且須與舞台間隔3公尺以上。

普渡則維持室內最多50人、室外100人規範，並落實實聯制、戴口罩、社交距離。

幼兒園：

8成以上工作人員接種疫苗可開園，未接種者須提供3日內檢驗陰性證明，每3-7日定期快篩。無法保持通風的室內空間不開放，入園前後、用餐前都需要消毒，不開放家長、訪客入園。

補習班：

未接種疫苗之工作人員須提供3日內快篩或核酸檢驗陰性證明，且3-7日定期快篩、無法保持通風的教室不開放，每周需全面大消毒。

學生位置固定、不可隨意更換，非該班學生不得進入教室。

表演活動：

觀眾需間隔座、梅花座，若無固定座位則維持室內1.5公尺、室外1公尺防疫距離。表演者跟觀眾須分流，不可共用出入口、洗手間，觀眾與舞台需距離3公尺以上。

表演者、劇組演員若已接種疫苗14日或實施快篩PCR，且每7天定期快篩，演出、拍攝時可不戴口罩。

▼防疫降級相關指引。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

▲▼防疫降級相關指引。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

▲▼防疫降級相關指引。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

▲▼防疫降級相關指引。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

▲▼防疫降級相關指引。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

▲▼防疫降級相關指引。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

▲▼防疫降級相關指引。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

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