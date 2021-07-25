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台東餐廳有條件內用！夜市仍限外帶　熱氣球是否舉辦研議中

▲▼中央疫情指揮中心宣布自27日起防疫警戒降至二級，台東縣長饒慶玲召開研商會議，討論因應措施。（圖／台東縣政府提供，下同）

中央疫情指揮中心宣布自27日起防疫警戒降至二級，台東縣長饒慶玲召開研商會議，討論因應措施。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

中央疫情指揮中心23日宣布防疫警戒自27日起至8月9日從三級降至二級，台東縣政府24日上午立即召開研商會議，縣長饒慶鈴會後宣布餐廳開放內用，業者仍需依照中央餐飲指引加強防疫，夜市仍禁內用鼓勵外帶，至於熱氣球是否辦理，縣府內部仍研議中。

饒慶鈴表示，台東依照中央指揮中心指引，在防疫優先下，謹慎的以縣民健康安全及地方經濟原則來做政策推動。呼籲民眾及業者配合遵守室外100人、室內50人以下原則，並做好戴口罩、實聯制、量體溫、人流動線、定期清消、管控室內人數，落實防疫工作。

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▲▼中央疫情指揮中心宣布自27日起防疫警戒降至二級，台東縣長饒慶玲召開研商會議，討論因應措施。（圖／台東縣政府提供，下同）

針對縣民相當關切餐廳是否開放內用的問題，饒慶鈴在會議中裁示，縣府在遵循中央指示以及參考各縣市情形，決定開放內用，不過餐廳業者必須要設置隔板、採梅花座及實聯制等配套規定，桌距須有1.5公尺，另外，夜市仍舊不開放內用，攤商數量會由現有開放二分之一，增加到四分之三（遊戲攤位仍不開放），鼓勵預約外帶或外送，但不可邊走邊吃。

▲▼中央疫情指揮中心宣布自27日起防疫警戒降至二級，台東縣長饒慶玲召開研商會議，討論因應措施。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴宣布餐廳開放內用，但仍需依照中央餐飲指引加強防疫，另外熱汽球活動是否舉辦將再評估。

至於民眾及遊客非常關心的台灣熱氣球嘉年華活動，目前縣府仍研議中。另外杉原海水浴場、富山護漁區則暫不開放。文健站部分已有31站疫苗施打率達八成且長者施打疫苗已超過15天，因此，縣慶鈴同意31站可自7月27日先行辦理開站上課，社區照顧關懷據點和聚福食堂從7月27日提供送餐取餐服務。

饒慶鈴表示，她了解縣府做任何決定或政策推動，一定無法做到盡善盡美讓大家都滿意，不過，在防疫優先下，會以縣民健康安全及地方經濟原則，讓台東的各行各業及經濟亦逐漸復甦。期待7月27日防疫警戒降級後，在大家的努力下，鄉親們可逐步恢復正常生活，也請鄉親隨時提高警覺，配合執行戴口罩、實聯制、量體溫、人流動線、定期清消、管控室內人數，務必落實防疫，才能讓大家盡速回到正常健康的生活。

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