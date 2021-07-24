台南27日有條件開放餐廳內用　黃偉哲：安心餐飲標章並非必要條件

▲台南市長黃偉哲指出，安心餐飲標章是市府力的政策，但非開放內用的必要條件，遵守梅花座，設置隔板等防疫措施是必要的。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市7月27日起有條件開放餐廳內用，外界關心梅花座、設置隔板、及安心餐飲標章3項是否為餐飲開放內用的必要條件，台南市長黃偉哲指出，安心餐飲標章是市府力的政策，但非開放內用的必要條件。

黃偉哲說，有人提到這個防疫隔板到底要怎麼用，說隔板是透明的壓克力，最近都買不到，可是市府已經從去年到現在已經推很久了，不知道還有買不到，如果買不到也沒關係，像珍珠板、紙板的隔板也可以，也就是說隔板是為了阻絕大家講話的時候飛沫的噴濺，雖然有人說效果好、有人說效果不好，但不管如何，都是一個基本上第一層的防範，戴好口罩是當然應該的，但是飲食的時候口罩必須拿下來，這個隔板的作用就很重要，所以說沒有人故意要站起來對隔壁的人這樣噴口水，但是重點是有這個隔板的話，你專心飲食的話就比較不會讓飛沫四濺，這個隔板不管用珍珠板或是用紙板，甚至用瓦楞紙，紙箱拆一拆這種隔板都是可以，只要能阻絕就可以。

黃偉哲說安心標章部分，飯店有飯店版，餐廳有餐廳版，所以說我們都會去力推，那重要的是27日以後我們的防疫指引就已經訂出來了，想要營業就要遵循這個防疫指引，台南市有3萬多家小吃攤或餐廳，但是如果沒有遵循這個防疫指引的話，我們也歡迎市民朋友們能檢舉，那如果你要來申請這個安心標章的話，我們一定會來看看你裡面的設備跟操作、運作合不合乎這個要求，合乎的話就會給你一個安心標章，但是給了安心標章之後，我們還是會不定期地去稽查，那市民朋友們如果有發現稽查人員前腳一走，後腳就開始梅花座就放掉了，就沒有梅花座了，隔板就拿掉了，就沒有隔板的話，也可以檢舉，那檢舉的話，市府就會依照檢舉的事實來去查究，最好檢舉當然是用影片，有影片那分辨得出時間或是分辨得出地點的話，我們比較好能夠據以來做稽查，要不然的話，我們也希望說能夠這樣的檢舉比較能夠就像神秘客一樣，如果有說有些業者不遵循這樣的標準的話，其實不僅害了自己，也害了客人，也害了消費者，這樣不是很好的一個事情。

黃偉哲強調，安心標章主要是飯店內的餐飲、餐廳部門，所以說安心標章的部分跟兩者之間並沒有說直接說一定要有安心標章才能營業，那營業是根據我們的防疫指引來營業，可是如果你如果覺得想要讓消費者更加安心的話，可以來申請，所以這採申請制的，不是必要制的。

對於台南市政府開放餐廳內用，要求業者遵守梅花座，設置隔板，但類似永樂市場這樣多間小吃攤，因營業場所腹地小，是否仍必須實施梅花座？黃偉哲指出，其實這個部分是為了防疫，那如果一個餐廳的營業空間非常小，那沒有疫情的時候你人擠人，摩肩擦踵來用餐，沒有人會說你怎麼樣，最多說你講話口沫橫飛，吃的東西湯汁亂濺，比較不太衛生而已，但是如果在防疫的需求、在防疫的指引下，你人跟人的摩肩擦踵本來就不應該，所以說很小的營業場所，他認為如果你要開放內用，又沒有辦法遵循防疫標準的話，市府很難為了這個開例，因為顧客的安全是很重要的，你要做生意，然後沒有辦法防疫，市府也覺得很困擾，目前想不到一個兩全其美的方法，可讓業者開心做生意，又讓顧客不在危險中用餐，目前為止是沒有辦法不要求梅花座等防疫措施。

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