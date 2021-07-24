　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南27日有條件開放餐廳內用　黃偉哲：安心餐飲標章並非必要條件

▲台南市長黃偉哲指出，安心餐飲標章是市府力的政策，但非開放內用的必要條件，遵守梅花座，設置隔板等防疫措施是必要的。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，安心餐飲標章是市府力的政策，但非開放內用的必要條件，遵守梅花座，設置隔板等防疫措施是必要的。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市7月27日起有條件開放餐廳內用，外界關心梅花座、設置隔板、及安心餐飲標章3項是否為餐飲開放內用的必要條件，台南市長黃偉哲指出，安心餐飲標章是市府力的政策，但非開放內用的必要條件。

▲台南市長黃偉哲指出，安心餐飲標章是市府力的政策，但非開放內用的必要條件，遵守梅花座，設置隔板等防疫措施是必要的。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，有人提到這個防疫隔板到底要怎麼用，說隔板是透明的壓克力，最近都買不到，可是市府已經從去年到現在已經推很久了，不知道還有買不到，如果買不到也沒關係，像珍珠板、紙板的隔板也可以，也就是說隔板是為了阻絕大家講話的時候飛沫的噴濺，雖然有人說效果好、有人說效果不好，但不管如何，都是一個基本上第一層的防範，戴好口罩是當然應該的，但是飲食的時候口罩必須拿下來，這個隔板的作用就很重要，所以說沒有人故意要站起來對隔壁的人這樣噴口水，但是重點是有這個隔板的話，你專心飲食的話就比較不會讓飛沫四濺，這個隔板不管用珍珠板或是用紙板，甚至用瓦楞紙，紙箱拆一拆這種隔板都是可以，只要能阻絕就可以。

▲台南市長黃偉哲指出，安心餐飲標章是市府力的政策，但非開放內用的必要條件，遵守梅花座，設置隔板等防疫措施是必要的。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說安心標章部分，飯店有飯店版，餐廳有餐廳版，所以說我們都會去力推，那重要的是27日以後我們的防疫指引就已經訂出來了，想要營業就要遵循這個防疫指引，台南市有3萬多家小吃攤或餐廳，但是如果沒有遵循這個防疫指引的話，我們也歡迎市民朋友們能檢舉，那如果你要來申請這個安心標章的話，我們一定會來看看你裡面的設備跟操作、運作合不合乎這個要求，合乎的話就會給你一個安心標章，但是給了安心標章之後，我們還是會不定期地去稽查，那市民朋友們如果有發現稽查人員前腳一走，後腳就開始梅花座就放掉了，就沒有梅花座了，隔板就拿掉了，就沒有隔板的話，也可以檢舉，那檢舉的話，市府就會依照檢舉的事實來去查究，最好檢舉當然是用影片，有影片那分辨得出時間或是分辨得出地點的話，我們比較好能夠據以來做稽查，要不然的話，我們也希望說能夠這樣的檢舉比較能夠就像神秘客一樣，如果有說有些業者不遵循這樣的標準的話，其實不僅害了自己，也害了客人，也害了消費者，這樣不是很好的一個事情。

▲台南市長黃偉哲指出，安心餐飲標章是市府力的政策，但非開放內用的必要條件，遵守梅花座，設置隔板等防疫措施是必要的。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲強調，安心標章主要是飯店內的餐飲、餐廳部門，所以說安心標章的部分跟兩者之間並沒有說直接說一定要有安心標章才能營業，那營業是根據我們的防疫指引來營業，可是如果你如果覺得想要讓消費者更加安心的話，可以來申請，所以這採申請制的，不是必要制的。

對於台南市政府開放餐廳內用，要求業者遵守梅花座，設置隔板，但類似永樂市場這樣多間小吃攤，因營業場所腹地小，是否仍必須實施梅花座？黃偉哲指出，其實這個部分是為了防疫，那如果一個餐廳的營業空間非常小，那沒有疫情的時候你人擠人，摩肩擦踵來用餐，沒有人會說你怎麼樣，最多說你講話口沫橫飛，吃的東西湯汁亂濺，比較不太衛生而已，但是如果在防疫的需求、在防疫的指引下，你人跟人的摩肩擦踵本來就不應該，所以說很小的營業場所，他認為如果你要開放內用，又沒有辦法遵循防疫標準的話，市府很難為了這個開例，因為顧客的安全是很重要的，你要做生意，然後沒有辦法防疫，市府也覺得很困擾，目前想不到一個兩全其美的方法，可讓業者開心做生意，又讓顧客不在危險中用餐，目前為止是沒有辦法不要求梅花座等防疫措施。

「Jo Malone限量香氛禮盒組」

ET快訊
詹家姊妹爆冷出局！一日球迷見「海嘯式負評」傻眼　網全指向1件
楊勇緯刷新奧運奪牌紀錄！　寫下台灣柔道歷史新頁
「男人幫」染疫流竄中北部！碩士生病毒量極高　業務哥全家匡列
快訊／台灣首牌到手！柔道楊勇緯擊退法國選手闖進金牌戰
Delta病毒「傳播超快」關鍵找到了　病毒量是原始毒株100
吳亦凡錄影途中牽走17歲女星「我們回家」　Angelabab
727降二級！鬆綁措施「14大QA一次看」
跳水鮮肉變全裸！奧運最養眼「萬惡計分板」網嗨翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市疫苗施打率預計本週可達25％　特色接種站獲好評

台南27日有條件開放餐廳內用　黃偉哲：安心餐飲標章並非必要條件

台南二級防疫採加強版　民生、經濟跟防疫三贏

台南勞工局首堂「職安健康新學堂」登場　名醫吳正龍開講佳評如潮

半夜睡不著覺他拉下口罩抽菸被盯上！一查竟3條通緝

降級解封　鄭文燦：各行各業比照防疫規範+階梯式鬆綁

黃偉哲宣布27日起台南市餐廳等餐飲業開放內用　業者要遵守防疫指引

台南27日起餐廳開放內用　黃偉哲：婚宴同步開放

水域演練「打撈型遺體袋」　模擬救溺超逼真

嘉義鹿草倉庫大火　燒光光

太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出

中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

《賀先生》超萌奶娃助攻魏哲鳴追妻　「出門前要親媽咪」...親吻胡意旋脖子

王識賢《神之鄉》暖唱《心肝寶貝》　Janet「聽到女兒喊媽」淚崩了QQ

騎士停紅燈舉起啞鈴「微運動」　街頭健身網驚：時間管理大師？

騎重機界法拉利上台74線狂飆！ 時速破300公里「儀表板成直線」

英國男曝定居台灣「5大缺點」 房價過高！不吃不喝40年才能買

台南市疫苗施打率預計本週可達25％　特色接種站獲好評

台南27日有條件開放餐廳內用　黃偉哲：安心餐飲標章並非必要條件

台南二級防疫採加強版　民生、經濟跟防疫三贏

台南勞工局首堂「職安健康新學堂」登場　名醫吳正龍開講佳評如潮

半夜睡不著覺他拉下口罩抽菸被盯上！一查竟3條通緝

降級解封　鄭文燦：各行各業比照防疫規範+階梯式鬆綁

黃偉哲宣布27日起台南市餐廳等餐飲業開放內用　業者要遵守防疫指引

台南27日起餐廳開放內用　黃偉哲：婚宴同步開放

水域演練「打撈型遺體袋」　模擬救溺超逼真

嘉義鹿草倉庫大火　燒光光

26年不曾住！他見「無敵學區三房」屋況超新　內行嘆：全要拆掉

浴室清潔大作戰！3大居家好習慣　黴菌滋生全阻斷

日本超狂防疫「半張臉名片」網跪了！　喬好角度拼出燦爛笑容

扛兄弟中外野！陳文杰清壘二壘打建功　2局兄弟2比0樂天

史上第一人！楊勇緯闖東奧柔道決賽　碰上屆奧運銅牌拼復仇爭金

等待40幾年　楊勇緯拼出台灣奧運柔道首牌

楊勇緯流血奮戰！刷新台灣奧運最速奪牌紀錄　寫下柔道歷史新頁

詹家姊妹爆冷出局！一日球迷見「海嘯式負評」傻眼　網全指向1件事

疫苗副作用超痛苦！「3舒緩神招」快試　醫激推：洗熱水澡也有效

高國輝、范國宸開轟　富邦首局4比3領先統一

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

地方熱門新聞

全台警戒降第2級　花蓮7通則3禁止

2020東奧開幕　徐鴻進憶當年征戰拳擊賽

徐榛蔚手臂給AZ 　1922平台預約接種第1劑

新竹女8年生4胎棄養　摔癱大女兒

紀念殉職老師守護精神　花蓮箭瑛新橋將通車

烟花來勢洶洶　公路總局一工處嚴密戒備

持玩具槍搶郵局未果被逮

黃偉哲宣布27日起台南餐廳開放內用

三級警戒「緩降級」　宜蘭縣府遵循中央參考雙北

口罩拉下抽菸被盯上！一查竟背3條通緝

嘉市文化路夜市商圈電桿纜線拔除　抬頭變清爽

三級警戒降級解封　各行業比照防疫規範

台南27日起餐廳開放內用

色叔叔購物中心獵妙齡女裙底風光

更多熱門

相關新聞

餐飲業者怨撐不下去　柯文哲：生物會找到自己出路

餐飲業者怨撐不下去　柯文哲：生物會找到自己出路

中央宣布7月27日至8月9日降為二級警戒，但北市仍未開放餐廳內用，有業者抱怨快撐不下去了。對此，台北市長柯文哲24日表示，疫情結束後世界會不一樣，呼籲餐飲業產業轉型；他也引用電影《侏儸紀公園》台詞，稱生物都會找到自己的出路。

台南民生、經濟跟防疫三贏

台南民生、經濟跟防疫三贏

727降級「雙北仍禁內用」　陳時中：可以理解

727降級「雙北仍禁內用」　陳時中：可以理解

快訊／餐廳何時開放內用？　侯友宜曝觀察指標

快訊／餐廳何時開放內用？　侯友宜曝觀察指標

台南勞工局首堂「職安健康新學堂」登場

台南勞工局首堂「職安健康新學堂」登場

關鍵字：

台南內用黃偉哲安心餐飲標章

讀者迴響

熱門新聞

福原愛死守東奧「狂拍中國隊進場」！就是不提台灣

「鬼門提早開」4生肖恐遇劫數

南韓主播介紹東奧「台灣選手進場」

健身教練傳播鍵40染疫　開直播：讓大家知道我很好

外送到「18億陶朱隱園」！同行驚曝餐點明細

快訊／漏電元凶抓到了！高雄鳳山女子觸電身亡原因曝　

貓媽嘴叼喵寶寶　整坨塞給小主人

福原愛死守奧運開幕式：期待China跟Japan

男友跟親姊同床！她見2人「親密行為」崩潰

戴資穎「旅館不夠乾淨皮膚就會癢」　奪金關鍵在她左手上！

台灣隊進場「騰訊切畫面」！直播變脫口秀

又查腰帶！舉重方莞靈排第4無緣奪牌

即／高雄、台南開放餐飲內用

詹家姊妹東奧首戰爆冷出局

大陸翻拍《九品芝麻官》！　超兇戚秦氏登場

更多

最夯影音

更多
太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出

太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出
中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面