防疫警戒27日降為二級　饒慶鈴：開放餐廳內用　夜市仍僅可外帶

▲27日台東縣府將開放商家內用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

中央疫情指揮中心23日下午宣布防疫警戒自27日起至8月9日從3級降至2級，台東縣政府依中央管制措施指導原則召開研商會議，台東縣長饒慶鈴會後宣布餐廳開放內用，業者需依照中央餐飲指引增添隔板加強防疫，夜市仍禁內用，且不可邊走邊吃，至於熱氣球是否辦理，仍研議中。

台東縣依照中央指揮中心指引，在防疫優先下，謹慎的以縣民健康安全及地方經濟原則來做政策推動。請民眾及業者配合遵守室外100人、室內50人以下原則，並做好戴口罩、實聯制、量體溫、人流動線、定期清消、管控室內人數，落實防疫工作。



針對民眾相當關切餐廳是否開放內用的問題，饒慶鈴在會議中裁示，縣府在遵循中央指示以及參考各縣市情形，決定開放內用，不過餐廳業者必須要設置隔板、採梅花座及實聯制等配套規定，桌距須有1.5公尺，另外，夜市仍舊不開放內用，攤商數量會由現有開放2分之1，增加到4分之3(遊戲攤位仍不開放)，鼓勵預約外帶或外送，但不可邊走邊吃。

至於民眾及遊客非常關心的台灣熱氣球嘉年華活動，目前縣府仍研議中。另外杉原海水浴場、富山護漁區則暫不開放。

文健站部分已有31站疫苗施打率達８成且長者施打疫苗已超過15天，因此，饒慶鈴也同意31站可自27日先行辦理開站上課，社區照顧關懷據點和聚福食堂從27日提供送餐取餐服務。

饒慶鈴表示，她了解縣府做任何決定或政策推動，一定無法做到盡善盡美讓大家都滿意，不過，在防疫優先下，會以縣民健康安全及地方經濟原則，讓台東的各行各業及經濟亦逐漸復甦。

期待27日防疫警戒降級後，在大家的努力下，鄉親們可逐步恢復正常生活，也請鄉親隨時提高警覺，配合執行戴口罩、實聯制、量體溫、人流動線、定期清消、管控室內人數，務必落實防疫，才能讓大家盡速回到正常健康的生活。

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