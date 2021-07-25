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烏克蘭最美柔道家！21歲擁「逆天長腿」48公斤級奪銅：想被她摔

▲▼ 。（圖／翻攝自比洛季德IG）

▲柔道正妹比洛季德首度參賽奧運奪得銅牌 。（圖／翻攝自比洛季德IG）

記者施怡妏／綜合報導

2020東京奧運延遲1年，如今終於正式展開各項比賽，除了賽事選手們的顏值也意外成為討論亮點，其中年僅21歲的烏克蘭柔道正妹比洛季德（Daria Bilodid），IG擁有38萬粉絲追蹤，172公分的九頭身身材，加上精緻的五官，一出場就會引起關注，最後她在48公斤級奪得銅牌。

比洛季德在2018年參加世界柔道錦標賽，獲得女子48公斤級的冠軍，以17歲又345天的年紀，成為史上最年輕的柔道世錦賽冠軍，接下來她更在2019年東京世界柔道錦標賽，完成48公斤級二連霸。另外，她也拿下2度歐洲柔道冠軍，目前在48公斤級中排名世界第一，本屆奧運是她生涯首度參賽，就拿下銅牌的成績。

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比洛季德來自柔道世家，她的父親是2屆歐洲柔道冠軍亨拿地（Hennady Bilodid），曾在2005年拿下世錦賽銅牌，母親也同樣是位柔道教練，不過原先父母親是希望培養她成為韻律體操選手，但是比洛季德看到父母在道場訓練後，對柔道產生興趣，進而接受訓練並且成為世界冠軍。

比洛季德有著搶眼的外表，更是讓國際柔道聯盟稱她是「太美的柔道家」，也曾被經紀公司看上，找她擔任模特兒，但都被她拒絕了，只想把心思專注放在喜愛的柔道上。努力訓練之餘，她也認真經營個人IG，時常PO文與粉絲分享生活，美貌與實力兼具的她，讓網友們直言「好像被她摔」。

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