跆拳好手黃鈺仁、羅嘉翎今登場　賴清德：一起為他們集氣加油！

▲東奧國手黃鈺仁(藍)。（圖／國訓中心提供）



記者杜冠霖／綜合報導

奧運相關賽事進入第2日，我國跆拳道好手黃鈺仁、羅嘉翎將陸續登場，副總統賴清德也在臉書發文支持，並期盼選手們一路過關，完成自己的夢想、再替台灣奪牌，「等一下，讓我們一起為鈺仁和嘉翎集氣加油！」

今早10點38分跆拳道男子68公斤級由台灣戰將黃鈺仁對上伊朗選手M．何塞尼（Mirhashem Hosseini）。中午12點16分女子57公斤級則由羅嘉翎迎戰韓國選手李雅凜。賴清德25日在臉書發文表示，這是黃鈺仁第一次參加奧運，身高187公分卻有著一張娃娃臉，2014年時，年僅17歲的他首度參加亞運就拿下銀牌，是當時年紀最小的選手，實力驚人。

黃鈺仁在2014年得到青年奧運會金牌、仁川亞運會銀牌，2017年拿下世大運團體賽銀牌，2018年雅加達亞運會，在驟死賽中不敵伊朗選手AMIRMOHAMMAD BAKHSHIKALHORI，止步8強，意外敗北加上右膝傷勢所苦，黃鈺仁一度打算退役，後來在教練鼓勵下，在今年亞洲區奧運資格賽找回自己，順利挺進決賽摘下奧運門票，更在之後的亞錦賽奪金。

賴清德表示，亞運落敗後，黃鈺仁的膝蓋軟骨又受傷，讓他一度陷入生涯低潮，甚至消極抵制訓練。在教練、家人鍥而不捨地鼓勵、支持之下才好不容易打開心結，此次若能挺進8強，黃鈺仁將會對上世界排名第一、也是這次奪金熱門的南韓選手李大勛，「鈺仁曾表示他有很多的訓練都是為了戰勝李大勛而規劃，奪金是他眼前的唯一目標。」

賴清德介紹，19歲的跆拳道國手羅嘉翎，則是台灣跆拳道史上第一個在世界青少年跆拳道錦標賽二連霸的選手，也是挑戰女子57公斤級最年輕的選手。

賴清德指出，羅嘉翎出身跆拳道世家，父親是跆拳道教練，哥哥羅堉誠也是跆拳道選手，每天訓練結束，羅嘉翎總會抽出時間和家人視訊，家人可以說是支持她最大的力量，「等一下，讓我們一起為鈺仁和嘉翎集氣加油，期盼他們今天一路過關，完成自己的夢想也再替台灣奪牌！」

▼東奧國手羅嘉翎。（圖／記者顏如玉攝）

