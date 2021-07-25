陸射擊選手奪東奧首金！CNN下標提「新冠確診也增加」惹怒陸媒

▲楊倩拿下東京奧運第一面金牌。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸射擊選手楊倩24日在10公尺空氣步槍決賽中拿下東京奧運第一面金牌。美媒CNN報導此事時，以「中國獲得金牌…以及更多新冠確診」（Gold for China…and more Covid-19 cases）作為標題，引起許多大陸網友的不滿；陸媒《觀察者網》也發文痛批，「東京奧運會才剛剛開始一天，但諸如CNN等美媒早已按奈不住，屢次借奧林匹克盛會操弄政治『小把戲』。」

▼CNN引起大陸網友及大陸媒體不滿的報導。（圖／翻攝CNN）



查閱CNN網站可發現，報導所指的「更多新冠確診」，其實是指在第一個比賽日當天，東京奧運又新增了多起奧運相關人員的確診病例，對運動員造成很大的挑戰。報導提到，「儘管奧運會開始了，但新冠仍在給運動員及主辦方製造困難，截至周六，已有127例與奧運相關的病例，在過去24下時內又宣布了17例感染。」

不過，報導所使用的標題仍引起了許多大陸網友的不滿，陸媒《觀察者網》更發文痛批，「中國運動員通過刻苦訓練和優異發揮，成功奪得東京奧運會首金，如此值得祝賀和正能量的新聞，到了CNN手上，卻直接將其與新冠疫情放在了一起，還刻意製造出疫情和中國有關的虛假情境，讓人感到憤慨。」

《觀察者網》指出，「東京奧運會才剛剛開始一天，但諸如CNN等美媒早已按奈不住，屢次借奧林匹克盛會操弄政治『小把戲』。」

《觀察者網》強調，全球的眾多媒體參與奧運會報導，也可算作是正進行著一場「奧林匹克媒體競賽」，不僅要報導得及時、準確、精彩，更要保持並堅守住媒體人的職業操守，體現出每一家媒體的奧林匹克精神，「只可惜，這樣的奧林匹克精神，諸如CNN和NBC之流，並沒有。」