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雷射針灸加持！楊勇緯奪台灣第一銀　長庚運醫團隊幫大忙

▲▼「雷射針灸」無痛舒緩！楊勇緯奪台灣第一銀　長庚運醫團隊幫上忙。（圖／長庚運動醫學團隊提供）

▲郭純恩醫師於東京奧運團本部前與楊勇緯選手合影（圖／長庚運動醫學團隊提供）

記者嚴云岑／綜合報導

中華代表隊柔道好手楊勇緯，在柔道男子60公斤級賽事中一路高歌猛進，在先前未被看好的情況下連下3場，驚奇闖進決賽，率先奪下台灣第一面銀牌，同時也是我國史上第一面柔道獎牌。隨隊的長庚運動醫學團隊也功不可沒，在楊勇緯出發前，先在高雄長庚請中醫部郭純恩醫師進行雷射治療，無痛舒緩周邊肌肉，得以重返戰場發揮實力。

今年23歲的楊勇緯近年出征國際賽場皆有斬獲，在2017年亞洲青年柔道錦標賽60公斤級中，幫台灣奪得第一面柔道亞青金牌；2018年亞洲運動會獲得男子60公斤級銅牌，2019年亞洲柔道錦標賽上摘得男子60公斤級銀牌，2020年參加德國杜賽道夫柔道大滿貫賽拿下銀牌，創下運動生涯大滿貫賽最佳成績。

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今年奧運的16強首戰，面對保加利亞的傑什夫(Yanislav Gerchev)，雙方一路鏖戰到延長賽，楊勇緯成功壓制住傑什夫20秒取得「一本勝」。8強遭遇難纏的荷蘭選手茨亞卡杜阿(Tornike Tsjakadoea)，楊勇緯開局進攻猛烈，之後逮到機會將對手壓制在地，對手無力掙脫，楊勇緯最終以壓制取勝。

▲▼「雷射針灸」無痛舒緩！楊勇緯奪台灣第一銀　長庚運醫團隊幫上忙。（圖／長庚運動醫學團隊提供）

▲楊勇緯於出發東京前於高雄長庚找郭純恩醫師治療，兩人緣分始於四年前。（圖／長庚運動醫學團隊提供）

4強對手為法國的姆凱德澤(Luka Mkheidze)，為2021年歐錦賽奪下銀牌的好手。楊勇緯再度壓制對手20秒獲得勝利，闖入決賽。決賽對手高藤直壽為上屆里約奧運銅牌得主，同時也是在2017年亞洲大洋洲錦標賽決賽時的老對手。面對來勢洶洶的對手高藤，勇緯最終奪下銀牌。改寫自1964年柔道列入奧運項目以來，我國柔道選手最佳成績。

長庚醫院表示，楊勇緯於出戰東京奧運前，曾在高雄長庚紀念醫院請東京奧運中華代表團的隨隊醫師、中醫部郭純恩醫師進行雷射針灸治療。兩人的緣分，可以追溯至2017年台北世大運。當時大賽前夕，楊勇緯在比賽中被關節技固定手肘受傷，但他堅定的跟醫師表示，團體戰需要他的上場，請醫師務必協助他重返比賽。

郭純恩醫師透過雷射針灸，以無痛的方式舒緩勇緯手肘周圍肌肉，改善部位疼痛及關節活動度，讓他夠重回戰場，也因此而能留下深刻印象。楊勇緯也在個人IG上寫下：「經過了四年郭醫師還是那麼漂亮。」

▲▼楊勇緯 柔道男子銀牌。（圖／ETtoday）

▲楊勇緯奪東京奧運男子柔道60公斤級銀牌。（圖／ETtoday）

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