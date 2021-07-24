　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

才清零營運又爆「地下看護疫苗」　國軍804醫院提列冊名單說話了

▲國軍804院遭爆料今年6月起為非簽約看護公司看護工施打疫苗，引發特權爭議，院方指出，經查屬於中央律定第一類公費疫苗施打對象，且依照造冊名單施打。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲國軍804院遭爆料今年6月起為非簽約看護公司看護工施打疫苗，引發特權爭議。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國軍804醫院遭爆料從今年6月起為某非簽約看護公司內數十名看護施打疫苗，爆料者指稱這些看護並不符合接種資格，引發外界有特權疫苗爭議。桃園市衛生局指出，已行文要求院方回應外界質疑；804醫院24日澄清，所謂「施打對象不符資格人員」，經查係病房長期擔任病人之專責照服員，實際從事病人照護工作，屬中央律定第一類公費疫苗施打對象，由本院完成審認、造冊且按名冊施打。

據指出，國軍804醫院遭爆料指稱，今年6月8日起為某非簽約看護公司數十名看護施打疫苗，但這些看護並不符合接種資格，引發特權疫苗爭議，由於804醫院才歷經群聚感染，經國防部軍醫局與桃園市衛生局協助進行清零計畫，上週才恢復正常營運，這項指控再度引發院方高度重視。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國軍804院遭爆料為非簽約看護工施打疫苗，院方提出澄清否認。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲國軍804院遭爆料為非簽約看護工施打疫苗，院方提出澄清否認。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

據了解，國軍804醫院自今年5月起將院內護理之家、呼吸照護病房、民眾自聘照顧服務員等業務外包，院方為避免其他非簽約看護攬客引發爭議，還特別製作海報，公告僅與得標看護公司簽約，但遭爆料的另一家照服公司並非院方合約廠商。

根據爆料者透露，國軍804醫院明知這家看護公司並非簽約廠商，卻仍將數十名看護造冊施打疫苗，引發質疑方直是特權介入，地下廠商居然可以光明正大打疫苗，醫院還默許在院內攬客，是導致後來防疫破口，造成46人染疫主因。

針對外界質疑，桃園市衛生局回應，上週已行文國軍804醫院回覆說明，目前正等待醫院回覆。

804醫院今天澄清，針對媒體報導「國軍804醫院6月幫不符資格的民眾施打疫苗」，所謂「施打對象不符資格人員」，經查係於病房長期擔任病人之專責照服員，實際從事病人照護工作，屬中央律定之第一類公費疫苗施打對象。疫苗施打前由院方完成審認、造冊且按名冊施打。

804醫院強調，時值疫情嚴峻，為保障醫院其他醫療工作人員及病人安全，院方依中央公告規範，將渠等納入施打疫苗，以確保醫療量能正常。

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

►刀客狠追砍「穿骨破肺」！奪命後第一動作曝光　兩人竟是好友

►雙北人衝桃園、基隆餐廳內用？鄭文燦：與林右昌共同跨出第一步

►快訊／中颱烟花雨量豐沛　石門水庫10時開啟大壩溢洪道洩洪

ET快訊
楊勇緯魅力席捲日本！日網：楊太太都在電視前收看
楊勇緯首戰奧運奪銀！潘孟安開心發文：你是排灣族勇士
全國狂賀！蘇貞昌感謝「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創歷史
楊勇緯奧運奪柔道銀牌！演藝圈明星感動發聲　阿爆：排灣族的驕傲
男人幫碩士生+ 業務哥最新足跡曝！搭台鐵這班列車　去過2家小
柔道男神楊勇緯吸睛　日本女網友爆動：帥得讓人喘不過氣
最強後盾！爸媽請假觀賽　家人見證楊勇緯東奧寫歷史
快訊／柔道楊勇緯奪銀牌　台灣東奧首面獎牌開張

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

才清零營運又爆「地下看護疫苗」　國軍804醫院提列冊名單說話了

男人幫碩士生+ 業務哥最新足跡曝！搭台鐵這班列車　去過2家小7

詹家姊妹爆冷出局！一日球迷見「海嘯式負評」抱不平：輸了還在酸？

男人幫染疫流竄中北部！碩士生病毒量極高　業務哥一家4口全匡列

雙北人衝桃園、基隆餐廳內用？鄭文燦：與林右昌共同跨出第一步

台中學生家長看這裡！3千家補習班「5條件」開放實體上課

雲林降級鬆綁指引曝！內用採梅花座…進廟參拜「不提供籤筒、擲筊」

不斷更新／全國餐飲內用一次看！僅雙北禁內用　宜蘭8／3開放內用

告別三級警戒！確診折線圖「緩坡降→平地」　趨勢曝727解封玄機

苗栗3歲女童確診！微解封跨縣市　媽帶到桃園找阿姨玩染疫

太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出

中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

《賀先生》超萌奶娃助攻魏哲鳴追妻　「出門前要親媽咪」...親吻胡意旋脖子

王識賢《神之鄉》暖唱《心肝寶貝》　Janet「聽到女兒喊媽」淚崩了QQ

騎士停紅燈舉起啞鈴「微運動」　街頭健身網驚：時間管理大師？

騎重機界法拉利上台74線狂飆！ 時速破300公里「儀表板成直線」

男友傳訊息「有女生正和我調情」　健身正妹秒吃醋！大爆氣想輸贏

才清零營運又爆「地下看護疫苗」　國軍804醫院提列冊名單說話了

男人幫碩士生+ 業務哥最新足跡曝！搭台鐵這班列車　去過2家小7

詹家姊妹爆冷出局！一日球迷見「海嘯式負評」抱不平：輸了還在酸？

男人幫染疫流竄中北部！碩士生病毒量極高　業務哥一家4口全匡列

雙北人衝桃園、基隆餐廳內用？鄭文燦：與林右昌共同跨出第一步

台中學生家長看這裡！3千家補習班「5條件」開放實體上課

雲林降級鬆綁指引曝！內用採梅花座…進廟參拜「不提供籤筒、擲筊」

不斷更新／全國餐飲內用一次看！僅雙北禁內用　宜蘭8／3開放內用

告別三級警戒！確診折線圖「緩坡降→平地」　趨勢曝727解封玄機

苗栗3歲女童確診！微解封跨縣市　媽帶到桃園找阿姨玩染疫

社區無法看房！新莊男賣房「空等2個月」　他傻：房地合一2.0照課

海地總統葬禮「驚傳槍響」！支持者與警爆衝突　美代表團急返國

來認識柔道男神楊勇緯　關於他的三件事　

地板出現八卦陣！兩坨「毛毛大物」卡走道　媽嘆：常被撞飛絆倒

富邦單局3安追分　前5局5比7落後統一

楊勇緯首戰奧運奪銀！潘孟安開心發文：你是排灣族勇士

暴力猿打爆德保拉！4.2局失9分本季最慘　5局樂天9比4兄弟

全國狂賀！蘇貞昌感謝「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創歷史

才清零營運又爆「地下看護疫苗」　國軍804醫院提列冊名單說話了

我想念我自己　高雄阿北搭公車到終站不下車

生活熱門新聞

「鬼門提早開」4生肖恐遇劫數

健身教練傳播鍵40染疫　開直播：讓大家知道我很好

男友跟親姊同床！她見2人「親密行為」崩潰

即／高雄、台南開放餐飲內用

一日球迷「觀戰戴資穎」嚇噴：太強了吧！

熊貓爆BUG！「滿500折500」有人收到了

公司徵業務沒人！改名「助理」秒收200履歷

快訊／今增24例本土「新北市9例最多」

快訊／今日新增24例本土、另增2死

不斷更新／雙北仍禁餐飲內用　各縣市懶人包

即／727降級！高雄仍禁止打麻將

超級變變變讓開幕超好玩！可愛1失誤成亮點

即／彰化+0又破功！男人幫「確診再+2」足跡曝

戴資穎出賽「孩問Uber Eats怎可參加？」爸傻眼

更多熱門

相關新聞

柯文哲轟「第7類特權疫苗」　網紅運將怒詛咒

柯文哲轟「第7類特權疫苗」　網紅運將怒詛咒

台北市長柯文哲日前坦言，不贊成「第7類」維持國家安全、社會運作人員施打，認為這是國家特權疫苗，且自己每天都被關說請託。一席話引爆熱論，網紅運將涂清涼就到直播下面留言怒罵，甚至毒舌詛咒。

黃偉哲嗆柯　網論戰「全台灣人都在忍政府」

黃偉哲嗆柯　網論戰「全台灣人都在忍政府」

黃偉哲怒轟柯文哲：全國民眾都在忍雙北

黃偉哲怒轟柯文哲：全國民眾都在忍雙北

食藥署遭疑打特權疫苗！陳時中回應

食藥署遭疑打特權疫苗！陳時中回應

遭爆特權疫苗！食藥署回應

遭爆特權疫苗！食藥署回應

關鍵字：

804醫院特權疫苗看護公司院方否認

讀者迴響

熱門新聞

福原愛死守東奧「狂拍中國隊進場」！就是不提台灣

「鬼門提早開」4生肖恐遇劫數

健身教練傳播鍵40染疫　開直播：讓大家知道我很好

南韓主播介紹東奧「台灣選手進場」

外送到「18億陶朱隱園」！同行驚曝餐點明細

貓媽嘴叼喵寶寶　整坨塞給小主人

快訊／漏電元凶抓到了！高雄鳳山女子觸電身亡原因曝　

又查腰帶！舉重方莞靈排第4無緣奪牌

戴資穎「旅館不夠乾淨皮膚就會癢」　奪金關鍵在她左手上！

福原愛死守奧運開幕式：期待China跟Japan

詹家姊妹東奧首戰爆冷出局

男友跟親姊同床！她見2人「親密行為」崩潰

台灣隊進場「騰訊切畫面」！直播變脫口秀

即／高雄、台南開放餐飲內用

大陸翻拍《九品芝麻官》！　超兇戚秦氏登場

更多

最夯影音

更多
太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出

太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出
中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面