才清零營運又爆「地下看護疫苗」　國軍804醫院提列冊名單說話了

▲國軍804院遭爆料今年6月起為非簽約看護公司看護工施打疫苗，引發特權爭議。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國軍804醫院遭爆料從今年6月起為某非簽約看護公司內數十名看護施打疫苗，爆料者指稱這些看護並不符合接種資格，引發外界有特權疫苗爭議。桃園市衛生局指出，已行文要求院方回應外界質疑；804醫院24日澄清，所謂「施打對象不符資格人員」，經查係病房長期擔任病人之專責照服員，實際從事病人照護工作，屬中央律定第一類公費疫苗施打對象，由本院完成審認、造冊且按名冊施打。

據指出，國軍804醫院遭爆料指稱，今年6月8日起為某非簽約看護公司數十名看護施打疫苗，但這些看護並不符合接種資格，引發特權疫苗爭議，由於804醫院才歷經群聚感染，經國防部軍醫局與桃園市衛生局協助進行清零計畫，上週才恢復正常營運，這項指控再度引發院方高度重視。

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▲國軍804院遭爆料為非簽約看護工施打疫苗，院方提出澄清否認。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

據了解，國軍804醫院自今年5月起將院內護理之家、呼吸照護病房、民眾自聘照顧服務員等業務外包，院方為避免其他非簽約看護攬客引發爭議，還特別製作海報，公告僅與得標看護公司簽約，但遭爆料的另一家照服公司並非院方合約廠商。

根據爆料者透露，國軍804醫院明知這家看護公司並非簽約廠商，卻仍將數十名看護造冊施打疫苗，引發質疑方直是特權介入，地下廠商居然可以光明正大打疫苗，醫院還默許在院內攬客，是導致後來防疫破口，造成46人染疫主因。

針對外界質疑，桃園市衛生局回應，上週已行文國軍804醫院回覆說明，目前正等待醫院回覆。

804醫院今天澄清，針對媒體報導「國軍804醫院6月幫不符資格的民眾施打疫苗」，所謂「施打對象不符資格人員」，經查係於病房長期擔任病人之專責照服員，實際從事病人照護工作，屬中央律定之第一類公費疫苗施打對象。疫苗施打前由院方完成審認、造冊且按名冊施打。

804醫院強調，時值疫情嚴峻，為保障醫院其他醫療工作人員及病人安全，院方依中央公告規範，將渠等納入施打疫苗，以確保醫療量能正常。

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