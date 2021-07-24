雙北人衝桃園、基隆餐廳內用？鄭文燦：與林右昌共同跨出第一步

▲雙北市決定不開放餐廳內用，鄭文燦24日重申北北基桃是同一生活圈，桃園與基隆經過謹慎評估後決定採取同步作法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中央流行疫情指揮中心宣布7月27日起三級警戒降為二級，雙北市政府決定不開放餐廳內用，桃園市長鄭文燦24日表示，北北基桃是同一生活圈，中央決定三級警戒降為二級，制定餐飲內用規範，桃園與基隆也經過謹慎評估與討論，做好緩坡式解封、階梯式調整，所以決定只要防疫安全能夠相對確保，決定開放餐廳內用。

桃園市政府24日下午召開疫情記者會，針對媒體詢問，台北市長柯文哲講過北北基桃是生活圈，但這次是否在開放餐廳內用，有與新北侯市長通過電話，卻沒有跟桃園市長這邊做聯繫，會不會擔心未來雙北民眾跑到基隆、桃園聚餐，增加染疫的風險？

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▲桃園市長鄭文燦24日指出，桃園與基隆經過謹慎評估後決定採取同步作法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，北北基桃是同一生活圈，整個台灣也是同島一命，所以我們在疫情從三級轉二級，我們也是經過非常謹慎評估，如何做好緩坡式解封、階梯式調整。中央經過一次微解封、一次二級解封，所以制定餐飲內用的規範，我們也仔細檢討這個規範，認為可以執行，我們還加上一些重點。

鄭文燦強調，桃園規畫的重點包括2罩1套等，只要防疫安全能夠相對獲得確保，開放內用這一步總是要跨出來，我與基隆市長林右昌也有仔細討論過，我們決定採取同步的做法。

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