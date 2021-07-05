食藥署遭疑打特權疫苗！陳時中：編制外人員也一樣在工作

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

衛福部食藥署被立委質疑特權打疫苗，身為衛福部部長的陳時中今也在疫情記者會主動回應，他表示，編制外人員一樣在工作，尤其機場裡有很多編制外人員，食藥署也一樣是工作夥伴，所以都列冊在裡面。

針對食藥署員工接種疫苗一事，國民黨立委林奕華質疑，食藥署編制內人員是646人，但所謂的疫苗施打造冊人數卻有1356人，實際施打1089人，認為食藥署施打特權疫苗，質疑是監守自盜。

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食藥署副署長林金富表示，食藥署同仁包含編制內人員685人、編制外人員1109人，合計1794人，提報指揮中心疫苗施打順序第二類造冊者有1356人，實際接種人數有1089人，實際接種占總人數約61%。

另外，林金富也提到，食藥署在今年5月22日、5月25日及5月28日陸續接獲同仁確診，至5月底已累積有3名同仁確診，為避免疫情擴散、人力中斷，執行防疫物資檢驗、疫苗檢驗、邊境查驗等各項防疫業務受阻，影響防疫業務正常運作，因此有疫苗施打必要性及急迫性。

陳時中今下午也表示，無論食藥署或是疾管署，有許多編制外人員同樣列在第一類維持防疫的人，其中也包括海關等查驗人員，「編制外人員也跟我們一樣在工作。」