黃偉哲嗆柯「全國都在忍雙北」　網論戰「全台灣人都在忍政府」

▲黃偉哲、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照、北市府提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

台北市長柯文哲日前批評第7順位疫苗施打是「特權疫苗」，引來台南市長黃偉哲怒斥，疫苗都給你們打到滿，「全國民眾都在忍雙北」。許多網友紛紛出征黃偉哲嗆聲，民進黨立委吳思瑤、高雄市議員黃捷則力挺黃偉哲。

柯文哲4日表示，他傾向依照年齡往下打，不贊成第七類維持國家安全、社會運作人員施打，這是「國家特權疫苗」，自己每天都被關說請託。

黃偉哲透過臉書怒斥，台北獲配疫苗數是台南2倍多，「我們當然知道台北市比較嚴重，我們當然知道新北也很嚴重，所以全國民眾大家都在忍，把疫苗優先給雙北，給你們打到滿打到好，也希望你們早點好起來，你們好大家才能一起好起來，這不是「同島一命」的概念嗎？

黃偉哲強調，「不反對台北高風險職業優先施打疫苗，但請勿說七類是特權」；貼文一出，引來近3000則留言，黃捷表示，「謝謝黃市長講出南部人心聲！！沒有人想要染疫，我們願把疫苗先讓給台北，是基於同島一命，希望台北好，大家才能好。結果台北柯市長竟如此缺乏同理心，令人氣憤難平！也謝謝黃市長把台南守的很好，身在隔壁縣市的高雄很安心。」

吳思瑤也說，「市長講出了台灣人民真正的心聲！」也有不少網友大讚，「感謝黃市長說出我的心裡話，從頭到尾都是柯文哲在挑起戰端，嗆回去只是剛好而已。」、「謝謝市長為台南市民發聲」、「南部人忍耐檳榔柯忍很久了」。

不過也有網友批評，「積極爭取足夠的疫苗才是根本解決之道，所有的爭吵都是因為疫苗不足，越南都能買到，為什麼台灣買不到？執政黨加油吧」、「你應該去問你的黨？爲什麼沒有準備足夠疫苗給台灣人民施打？」、「為何不炮中央而炮北市呢？」、「疫苗怎麼這麼少，全台灣人都在忍政府」。

▼網友出征黃偉哲臉書論戰。（圖／翻攝黃偉哲臉書）

