快訊／中颱烟花雨量豐沛　石門水庫10時開啟大壩溢洪道洩洪

▲「烟花」颱風雖未直撲台灣，但卻夾帶豐沛雨量，石門水庫24日上午10時將開啟溢洪道排洪，圖為排洪道排洪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

經濟部北部水資源局23日表示，「烟花」颱風為石門水庫集水區降下大雨，水庫接近滿水位，為確保水庫營運安全，預計將在上午10時開啟溢洪道洩洪，這也是2019年利奇馬颱風後，石門水庫再次開啓溢洪道。

北水局指出，24日上午8時石門水庫水位為244.38公尺，距離滿水位僅不到1公尺，蓄水量為1.97億立方公尺。儘管颱風逐漸遠離，外圍環流仍持續發威，石門水庫入流量持續增加，目前水庫將滿情況下，需加大放流量以降低水位。

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▲「烟花」颱風夾帶豐沛雨量，石門水庫24日上午10時將開啟溢洪道排洪，圖為排洪道排洪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

因應烟花颱風來襲，北水局自7月20日起進行調節性放水，先以滿載發電增加出來量，再配合降雨增加情況，陸續啟動相關放流設施，包括永久河道放水道、排砂隧道及排洪隧道等。本次颱風降雨強度不大，但時間拖長，水庫入流量逐步攀升，至今晨8時為止，水庫入流量已超過1600秒立方公尺，有必要啟動更大排洪能力的溢洪道來洩水，預估溢洪開啟可維持到中午後，後續再視降雨情形決定何時關閉。

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