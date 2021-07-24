刀客狠追砍「穿骨破肺」！奪命後第一動作曝光　兩人竟是好友

▲陳男3月間與莊姓友人在中壢區小吃店飲酒，後來因細故大打出手，陳男隨手持生魚片刀朝莊男胸、背部砍刺奪命。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子今年3月間與莊姓友人相約在中壢區小吃店喝酒聊天，但酒過三巡後突然因細故大打出手，陳隨手拿生魚片刀朝莊男胸部與背部猛刺，莊男逃出店外在巷弄間不支倒地，送醫急救仍回天乏術，其中肺部遭刺穿是致命原因，陳男勢後被警方循線逮捕移送桃檢偵辦，檢方偵結依殺人罪嫌提起公訴，並具體向法院求刑15年。

檢警調查，21歲的陳姓男子今年3月18日晚間10時許，與莊姓男子相約在中壢區興仁路李姓友人經營之小吃店內吃消夜喝酒聊天，凌晨4時許，雙方酒過三巡後竟產生口角衝突，陳男衝近廚房隨手拿起生魚片刀朝莊胸部揮砍數刀，莊男轉身企圖往店外逃跑，陳在背部補上一刀穿刺肺臟，莊男跑到店外巷弄間不支倒地，陳男隨後見莊男倒地，並未叫救護車反而回到店內，將生魚片刀上血跡清洗乾淨企圖滅證，再將凶刀藏在機車坐墊下行李箱後騎車逃逸。

中壢警方清晨6時許據報到場，發現莊男倒巷弄地上已無呼吸心跳，趕緊送醫急救，最後仍因低血溶性休克不治身亡，警方調閱附近監視器，比對陳男當時身穿衣物與機車特徵，持拘票將陳拘捕到案。

檢警偵訊時，陳男坦承犯行，辯稱並非故意要殺死莊男，2人是朋友關係，並無宿怨，當天喝酒因細故起衝突，並非刻意殺死對方等語；檢察官審酌，陳坦承持生魚片刀刺死莊男等客觀事實，在場小吃店李姓業者也證稱曾目睹陳、莊在店內打架，監視器拍下陳追出店外追砍，莊最後倒臥地上等畫面。

檢察官根據法醫解剖報告，莊男胸部有多處刀傷、胸椎遭刺穿，肺臟穿刺血胸，導致低血容性休克致死。檢方偵結依殺人罪嫌將陳男提起公訴，並具體向桃園地院求刑15年。

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