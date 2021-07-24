　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

刀客狠追砍「穿骨破肺」！奪命後第一動作曝光　兩人竟是好友

▲桃園市陳姓男子今年3月間與莊姓友人在中壢區小吃店飲酒，後來因細故大打出手，陳男隨手持生魚片刀朝莊男猛刺肺臟，導致最後失血過多慘死街頭。（示意圖／視覺中國CFP）

▲陳男3月間與莊姓友人在中壢區小吃店飲酒，後來因細故大打出手，陳男隨手持生魚片刀朝莊男胸、背部砍刺奪命。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子今年3月間與莊姓友人相約在中壢區小吃店喝酒聊天，但酒過三巡後突然因細故大打出手，陳隨手拿生魚片刀朝莊男胸部與背部猛刺，莊男逃出店外在巷弄間不支倒地，送醫急救仍回天乏術，其中肺部遭刺穿是致命原因，陳男勢後被警方循線逮捕移送桃檢偵辦，檢方偵結依殺人罪嫌提起公訴，並具體向法院求刑15年。

檢警調查，21歲的陳姓男子今年3月18日晚間10時許，與莊姓男子相約在中壢區興仁路李姓友人經營之小吃店內吃消夜喝酒聊天，凌晨4時許，雙方酒過三巡後竟產生口角衝突，陳男衝近廚房隨手拿起生魚片刀朝莊胸部揮砍數刀，莊男轉身企圖往店外逃跑，陳在背部補上一刀穿刺肺臟，莊男跑到店外巷弄間不支倒地，陳男隨後見莊男倒地，並未叫救護車反而回到店內，將生魚片刀上血跡清洗乾淨企圖滅證，再將凶刀藏在機車坐墊下行李箱後騎車逃逸。

中壢警方清晨6時許據報到場，發現莊男倒巷弄地上已無呼吸心跳，趕緊送醫急救，最後仍因低血溶性休克不治身亡，警方調閱附近監視器，比對陳男當時身穿衣物與機車特徵，持拘票將陳拘捕到案。

檢警偵訊時，陳男坦承犯行，辯稱並非故意要殺死莊男，2人是朋友關係，並無宿怨，當天喝酒因細故起衝突，並非刻意殺死對方等語；檢察官審酌，陳坦承持生魚片刀刺死莊男等客觀事實，在場小吃店李姓業者也證稱曾目睹陳、莊在店內打架，監視器拍下陳追出店外追砍，莊最後倒臥地上等畫面。

檢察官根據法醫解剖報告，莊男胸部有多處刀傷、胸椎遭刺穿，肺臟穿刺血胸，導致低血容性休克致死。檢方偵結依殺人罪嫌將陳男提起公訴，並具體向桃園地院求刑15年。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►降級解封　鄭文燦：各行各業比照防疫規範+階梯式鬆綁

►快訊／中颱烟花雨量豐沛　石門水庫10時開啟大壩溢洪道洩洪

►健身教練傳播鍵40染疫　開直播：讓大家知道我很好！網諷怎還有臉

ET快訊
快訊／桃園+3例都跟「特殊交友圈」有關　衛生局：已從職場到家
日本體操天王內村航平失手落地無緣決賽　傳奇生涯宣告落幕
快訊／桃園「特殊交友圈」再擴大！保全也跟男教練有接觸
快訊／男人幫確診「連2天3聚餐」3友人染疫　他彰化、台北2地
打完2劑疫苗還是染疫！　指揮中心：5本土打完14天確診
快訊／科技男陪最愛聚餐大踩雷　女友回報噩耗他2天後確診
快訊／柯文哲祭停業紓困計畫！　9公有市場、夜市每攤可領2萬
新北增2例疫苗接種後死亡案例　92歲死者發燒近1個月
727降級「雙北仍禁內用」　陳時中分析原因
快訊／北市727微解封　市場、超市取消身分證分流管制
快訊／男人幫累計7染疫！他「Ct值12.99」　曾接觸台北、
快訊／餐廳何時開放內用？　侯友宜公布答案
快訊／北市+7「4個用網路交友平台聚會」　柯文哲：造成很大困
福原愛甩不倫醜聞復出　網一片倒「罵翻電視台」喊拒看：厚顏無恥
LIVE／北市確診+7！不開放內用餐飲業叫苦　柯文哲最新說明
快訊／彰化+0又破功！男人趴「確診+2」　到過台鐵站、2超商

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

刀客狠追砍「穿骨破肺」！奪命後第一動作曝光　兩人竟是好友

快訊／垃圾車撞2.2萬V變電箱　火花炸開整條巷子秒回原始時代

5萬元高價收購人頭帳戶　水房狂洗3千萬！層層轉匯怕破功

投資「水素水」年息62.5%　信徒騙女住持吸金3千萬

防疫抓賭畫面曝！腳步衝刺聲+嘜走　13男女大驚呆

色男狂拍表妹下身密存雲端！Google偵測刪除　再跨海揪出嚇死他

快訊／苗栗三灣大面積走山　「40公尺天坑」只離家門口3公尺

蒙面男持槍闖租車行「店關起來」　他扮劫匪幫好友慶生卻糗了

烟花強風雨彈狂轟北台　瑞芳新柑橋路段榕樹倒塌壓毀2車

烏日偵查隊長被爆逼信教捐款　他反擊：不滿考績差亂檢舉

太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出

中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

《賀先生》超萌奶娃助攻魏哲鳴追妻　「出門前要親媽咪」...親吻胡意旋脖子

王識賢《神之鄉》暖唱《心肝寶貝》　Janet「聽到女兒喊媽」淚崩了QQ

騎士停紅燈舉起啞鈴「微運動」　街頭健身網驚：時間管理大師？

騎重機界法拉利上台74線狂飆！ 時速破300公里「儀表板成直線」

男友傳訊息「有女生正和我調情」　健身正妹秒吃醋！大爆氣想輸贏

刀客狠追砍「穿骨破肺」！奪命後第一動作曝光　兩人竟是好友

快訊／垃圾車撞2.2萬V變電箱　火花炸開整條巷子秒回原始時代

5萬元高價收購人頭帳戶　水房狂洗3千萬！層層轉匯怕破功

投資「水素水」年息62.5%　信徒騙女住持吸金3千萬

防疫抓賭畫面曝！腳步衝刺聲+嘜走　13男女大驚呆

色男狂拍表妹下身密存雲端！Google偵測刪除　再跨海揪出嚇死他

快訊／苗栗三灣大面積走山　「40公尺天坑」只離家門口3公尺

蒙面男持槍闖租車行「店關起來」　他扮劫匪幫好友慶生卻糗了

烟花強風雨彈狂轟北台　瑞芳新柑橋路段榕樹倒塌壓毀2車

烏日偵查隊長被爆逼信教捐款　他反擊：不滿考績差亂檢舉

快訊／桃園添3例！跟「特殊交友圈」有關　衛生局：已從職場到家庭

房門前出現賓士貓「頻往屋內看」　天天跑來他心疼：前租客養的？

「黃鱔塞肛門」治便祕　他忍一夜痛苦求醫：已鑽進腹腔

布蘭森、貝佐斯「上太空圓夢」　美航空總署：不算太空人

日本體操天王內村航平單槓失手落地無緣決賽　東奧後將退役

餐飲業者怨撐不下去　柯文哲籲「產業轉型」：生物會找到自己出路

柔道林真豪驚奇之旅結束　無緣銅牌戰

何如芸點仙女棒蠟燭為兒慶生　哭整夜感性告白：媽媽的愛永遠純粹

大肌肉男神必收！「瘦子、彭于晏愛牌」格鬥裝備VENUM登台　

瑞銀估油價、金價續揚　油價9月底反彈到80美元！

辣媽被偷拍...曝拉絲襪真實樣貌 尷尬姿勢引萬人狂笑：太犧牲！

社會熱門新聞

快訊／漏電元凶抓到了！高雄鳳山女子觸電身亡原因曝　

台中「300公里杜卡迪」車主身分起底　連買手套皮衣都要想

永和里長遭當街痛毆　藏鏡人落網3煞動機曝光

快訊／台中賓士颱風夜墜6米深柳川　駕駛失蹤

即／三灣大面積走山　40公尺天坑嚇壞人

櫻花妹遇惡房東　驚恐帶行李逃跑

勾人夫5度摩鐵激戰！已婚櫃姐喊：犯了不該犯的錯

蘿莉塔慘了！跟風罵人「婊婊的」遭訴

國中棒球隊驚爆霸凌　 囂嗆校長：不是在玩

即／2歲姊睡覺橫壓　5月大男嬰送醫亡

軍迷近距離直擊塔江艦直呼過癮

快訊／新北女騎士遭廂型車撞噴　宣告不治

拼裝杜卡迪半價入手！「300無牌哥」黑歷史曝

陌生甜美辣妹「教投資」！他秒奔銀行

更多熱門

相關新聞

桃園男持生魚片刀刺鄰居6刀　遭判4年半

桃園男持生魚片刀刺鄰居6刀　遭判4年半

桃園市張姓男子長期與王姓鄰居相處不睦，屢因牆壁滲水問題爭執不下，去年7月初兩人再起口角，張情緒失控持生魚片刀先刺了王腹部2刀，還怒嗆「世界只有你能活，別人不能活嗎？」王負傷逃逸，張仍未罷休持刀追趕又補了4刀，王最後倒於血泊中昏迷，張見王混身是血才驚覺自己失去理智打電話報警；桃園地院法官審結依殺人未遂罪判處張男4年6月有期徒刑，本案還可上訴。

男喝茫失憶找不到錢包　警在別人廁所找到

男喝茫失憶找不到錢包　警在別人廁所找到

隨機殺人辯精神病　串通獄友假圍毆裝可憐

隨機殺人辯精神病　串通獄友假圍毆裝可憐

「小鄭容和」隨機奪命：因他穿螢光雨衣像紙箱

「小鄭容和」隨機奪命：因他穿螢光雨衣像紙箱

「小鄭容和」隨機殺人…「3理由」哭求交保

「小鄭容和」隨機殺人…「3理由」哭求交保

關鍵字：

桃園狠男黃湯生魚片刀刺死好友

讀者迴響

熱門新聞

福原愛死守東奧「狂拍中國隊進場」！就是不提台灣

「鬼門提早開」4生肖恐遇劫數

南韓主播介紹東奧「台灣選手進場」

健身教練傳播鍵40染疫　開直播：讓大家知道我很好

快訊／漏電元凶抓到了！高雄鳳山女子觸電身亡原因曝　

外送到「18億陶朱隱園」！同行驚曝餐點明細

福原愛死守奧運開幕式：期待China跟Japan

貓媽嘴叼喵寶寶　整坨塞給小主人

男友跟親姊同床！她見2人「親密行為」崩潰

台灣隊進場「騰訊切畫面」！直播變脫口秀

戴資穎「旅館不夠乾淨皮膚就會癢」　奪金關鍵在她左手上！

大陸翻拍《九品芝麻官》！　超兇戚秦氏登場

即／高雄、台南開放餐飲內用

中國水球女隊長爆紅　23歲大眼妹辣照瘋傳

美國醫療機構出現「超級真菌」傳播

更多

最夯影音

更多
太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出

太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出
中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面