新北鼓藝節24日優人神鼓線上首演　响仁和授絕藝接力鼓舞臺灣

▲新北鼓藝節24日優人神鼓線上首演。（圖／新北市文化局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市鼓藝節受疫情影響，辦理15年的實體活動轉換為線上活動，今年新北市文化局以「鼓舞。臺灣」為主題，自即日起至8月15日，每個六、日下午2點，在「鼓舞祭」的虛擬舞臺輪番上陣，24日由屢屢站上國際舞臺的優人神鼓磅礡鉅獻，25日則有國寶級的新莊响仁和王錫坤師傅傾囊授絕藝，在家就可以享受到精采絕倫的鼓藝節目。

文化局長龔雅雯表示，2021新北市鼓藝節的線上表演活動，於Gather town建構「鼓舞祭」的虛擬舞臺，除上週演出過的身聲劇場及新北文化大使外，還有屢屢站上國際舞臺的優人神鼓及國寶級的新莊响仁和王錫坤師傅，於24、25日接力演出，未來幾週的六、日也會有許多表演團隊於「鼓舞祭」的虛擬舞臺輪番上陣，如二手貨STOMP、紘采樂集、嬉班子、舞工廠舞團、御鼓坊、踢踏電台舞團、艸創心演擊樂場等，讓所有喜好擊鼓表演的鼓迷們相當期待。

▲响仁和王錫坤師傅授絕藝接力鼓舞臺灣。

除「鼓舞祭」外，「鼓動人生」邀請到校園民歌知名歌手王海玲、新世代超偶藝人陳曼青及TBE無極限男團擔任線上活動特別嘉賓，拍攝社群活動示範影片，和大家一起鼓動臺灣齊心拚＋0。此外，還有「鼓輪鼓力」、「鼓療人心」等系列活動，不只可以安心線上群聚閒聊，還能夠欣賞精采表演、展現自我，歡迎所有的鼓迷們一起線上同樂，更多詳情請見「2021新北市鼓藝節」網站。

▲「TBE無極限男團」擔任線上活動特別嘉賓。

▲新北市鼓藝節線上表演活動，於Gather town建構「鼓舞祭」虛擬舞臺。

美麗最大的祕密

【更多新聞】

快訊／新北女騎士遭廂型車撞噴！人車滑行50公尺 晚間宣告不治

降二級警戒設期限到8／9 林右昌不解：逼民眾報復性出遊餐敘

727降二級！基隆嶼每日限960人登島 大武崙沙灘持續關閉

快訊／北北基不同調！基隆餐飲業「全面開放內用」 風景區解封

基隆中元祭老大公廟「開龕門」 民俗科儀為主不開放民眾參加