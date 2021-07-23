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快訊／嚴格執行餐飲外帶　新北宣布：違者重罰1.5萬

▲▼國內新冠肺炎疫情延長三級警戒至7月26日，但從7月13日開始，有條件放寬百貨賣場、傳統市場和夜市等場所餐飲內用限制，要求業者在遵守指揮中心公布餐飲場所內用指引的前提下，逐步恢復常軌經營。不過地方政府因應疫情需要各維持不同管制強度，新北市及台北市仍維持餐飲業全面禁止內用，一律只能外帶,圖為美麗華百樂園美食區。微解封,餐飲業,紓困,武漢肺炎,防疫,美食街,百貨公司,餐廳,社交距離,室內聚會,梅花座,隔板。（圖／記者李毓康攝）

▲7月27日全國降至二級警戒，新北仍不開放餐飲內用。（示意圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（23）宣布自7月27日起調降全國疫情警戒為第二級，新北市採分階段滾動式調整，為避免室內用餐造成消費者與從業人員染疫的風險，仍不開放餐飲內用、一律採外帶或外送方式。若違反規範者，將依傳染病防治法開罰新臺幣3,000元至1萬5,000元整

新北市長侯友宜表示，新北疫情得以到控制，是市民朋友大家共同努力的成果，但目前仍然有感染原不明的狀況，每個開放過程都是易放難收。因此必須要有順序、有步驟的來逐漸開放，應採分梯次、分階段等逐步調整，並遵守下述三大原則，一定是從戶外、再室內、最後才是脫口罩的行為

侯友宜強調，一下立即開放內用風險太高，所以目前餐飲業仍維持禁止內用，包含超商、賣場內用區及婚宴等均不開放；未來將每週進行滾動式檢討，採階梯式放寬，希望大家共體時艱，配合相關防疫措施，以期及早回復一般生活模式。

新北市政府經發局補充，有關中央有條件開放夾娃娃機業及釣魚釣蝦場營業，新北市亦因疫情考量仍禁止營業，並會依照疫情狀況持續滾動式調整。請各位市民朋友務必配合各項防疫措施，採買物品時，可多多利用各業者網路平台進行購物，另外營業場所也要落實實聯制在內的所有防疫措施，勿因疫情趨緩而鬆懈，一起做好防疫工作。

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