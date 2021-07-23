　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

二級警戒能不參加學校活動？　教育部：尊重學生、家長安排

▲▼台北市、新北市疫情提升到三級警戒，公私立高中職以下18日至28日全部停課,圖為新北市永和國中,教育,升學壓力,青少年,學生,多元入學,校園,青春期,籃球場,體育。（圖／記者李毓康攝）

▲教育部表示，若學生不參加暑輔等學校活動都尊重。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

7月27日起疫情警戒降為二級，幼兒園、托嬰中心、課照、補習班，和高中以下運動團隊可返校訓練，但部分家長仍擔憂，是否可拒絕參加暑輔等學校活動？教育部今（23日）表示，尊重學生、家長安排。

開放的教育場域包括幼兒園、托嬰中心（非固定坐位），課照中心、補習班（固定坐位），和高中以下暑期教學活動，條件是「教師及工作人員疫苗施打率達80%，未施打疫苗或疫苗接種未達14天者，須有3日內快篩或核酸檢測陰性證明，且每3至7天定期快篩。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

若家長對二級警戒仍有擔憂，是否可以不參加暑輔等活動？教育部主秘廖興國指出， 有關整個暑期輔導活動或暑期相關的教學活動，雖然有做適度放寬的措施，整個參加的意願，還是尊重學生跟家長的規劃跟安排。

另外，有大學要求新生開學要交陰性證明，但9月1日中小學開學，教職員都打了疫苗，中小學的孩童都在家防疫，無感染可能，憂會被強制要求做PCR，廖興國說明，對未施打疫苗或者是接種疫苗未滿14天，要進行快篩或PCR檢驗的部分，目前的規劃都是針對「教育人員及工作人員」，完全沒有針對學生做這樣子的規劃和安排。

ET快訊
家長、學生快看！　10張圖秒懂「幼兒園補習班」放寬措施
泰國疫情大爆發　曼谷寺廟焚屍亭「燒爆」塌了！慘烈現場曝光
郭采潔首吐「逃離台灣」原因！跟羅志祥有關
要做就要脫口罩！「這行業」降二級仍得停業　苦嘆：五味雜陳
國內首例！醫打2劑還確診具恐怖傳染力　專家「5字」給答案
烟花挾豪雨襲北台　竹縣尖石、五峰持續停班課到24日
烟花現在最近！「陸警發不發？」最新評估出爐　入夜暴雨轟全台

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

屏東727新制一次看！餐飲業開放內用　運動場館恢復運作

家長、學生快看！　10張圖秒懂「幼兒園補習班」放寬措施

南投727起開放餐飲內用　七彩吊橋+竹山天梯不解封

2021WAF今年最美的建築都在這　精彩照片與完整入圍名單大公開

高雄防疫旅館被下架！5人居隔Men's Talk爽開喝　3大管理疏失曝

要做就要脫口罩！「這行業」降二級仍得停業...苦嘆：五味雜陳

桃園特殊交友圈恐怖1傳4！鄭文燦打臉男教練：發獎金嚴查群聚

桃園開放內用！新北人「跨過去」就能聚餐　網嚇：林口只隔一座橋

二級警戒能不參加學校活動？　教育部：尊重學生、家長安排

烟花現在最近！「陸警發不發」最新評估出爐　入夜暴雨轟全台

高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷

吳亦凡「睡了都美竹」是真的！　警方公布真相..驚曝2邊都遭詐騙

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

【料理之王2】EP5預告 對上回歸大魔王 選手太傻眼！莎莎直呼很驚豔！｜廚佛瑞德FRED 阿發師 Jason Wang王凱傑 Lulu黃路梓茵 莎莎

櫻花妹控花4萬租「桃園恐怖屋」　房東半夜狂干擾還穿內褲閒晃！

重機跑山跨雙黃線超車過彎失敗　摔進水溝裡！網笑翻：藤原填海

送餐到荒涼墓仔埔...外送男嚇傻！抖聲狂喊「誰點的啦」網：微可怕

颱風烟花龜速移動「7/23影響最劇」　還在變強！北台灣雨勢越晚越明顯

屏東727新制一次看！餐飲業開放內用　運動場館恢復運作

家長、學生快看！　10張圖秒懂「幼兒園補習班」放寬措施

南投727起開放餐飲內用　七彩吊橋+竹山天梯不解封

2021WAF今年最美的建築都在這　精彩照片與完整入圍名單大公開

高雄防疫旅館被下架！5人居隔Men's Talk爽開喝　3大管理疏失曝

要做就要脫口罩！「這行業」降二級仍得停業...苦嘆：五味雜陳

桃園特殊交友圈恐怖1傳4！鄭文燦打臉男教練：發獎金嚴查群聚

桃園開放內用！新北人「跨過去」就能聚餐　網嚇：林口只隔一座橋

二級警戒能不參加學校活動？　教育部：尊重學生、家長安排

烟花現在最近！「陸警發不發」最新評估出爐　入夜暴雨轟全台

張少熙上任不到1年請辭　台師大校友心疼、2千位體育人換頭貼力挺

林慈偉／縱火即殺人？湯景華案幾個疑點

台南疫苗劑次涵蓋率22.4％　二級警戒人流比中央規定再降一半

泡菜改名最大苦主！姜勳才剛推自創品牌：「辛奇煎餅」說不出口欸

屏東727新制一次看！餐飲業開放內用　運動場館恢復運作

LIVE／疫情下東奧開幕全球矚目　中華隊第104順位進場

慧洋再加造4艘輕便型節能散裝船　建造中船將增為14艘

高國麟首局陽春砲　富邦1比0領先統一

全聯二級維持「不開放座位區」！每2小時消毒收銀區、提籃手推車

6月證券劃撥餘額創新高！散戶成交占比高達7成　創11年半新高

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

生活熱門新聞

桃園確診健身教練認「多人連結」喊：不丟臉

高端疫苗超過8成被退貨　食藥署長證實

台灣73天解鎖2成就　降二級7通則曝

降二級能持續多久？鄉民曝1關鍵

戶外強制戴口罩　網炸鍋：沒資格叫降級

即／桃園不跟進雙北　鄭文燦：中央為準

烟花關鍵加速！陸警發布預測出爐

網熱議烟花路徑　挖出6年前天鵝：完美閃避

海裡不會交互感染！陳時中：7/27起開放水肺潛水

烟花90°折角出現！將變強加速逼台

降級指引外流！托嬰、補習班可開放

快訊／今增23例本土、另增2死

戴口罩規定不變！陳時中：7/27~8/9降為二級警戒

727降至二級！3張圖掌握「最新指引」

更多熱門

相關新聞

大逆轉不罰！他PO「台灣只需少量疫苗」蘇揆斥惡毒

大逆轉不罰！他PO「台灣只需少量疫苗」蘇揆斥惡毒

日本6月贈台124萬劑AZ疫苗，卻遭1名譚姓網友以匿名方式，在網路論壇「巴哈姆特」發文稱，「日本手上有3000萬劑AZ，然後日本國會議員質詢日本外相為什麼支援台灣這麼少，日本外相直接回說，因為台灣政府告訴他7月要施打國產，所以只需要少量應急」。行政院長蘇貞昌痛斥「這是很惡毒的謠言」士林簡易庭審理後，裁定譚男不罰原因曝光。

醫師打2劑確診具恐怖傳染力　防疫專家給答案

醫師打2劑確診具恐怖傳染力　防疫專家給答案

優先安排台南市全運會代表隊施打疫苗

優先安排台南市全運會代表隊施打疫苗

台東疫苗接種率25%　提前12天完成

台東疫苗接種率25%　提前12天完成

「北市20萬劑疫苗快到期」　柯文哲怨：中央主導後讓施打速度變慢

「北市20萬劑疫苗快到期」　柯文哲怨：中央主導後讓施打速度變慢

關鍵字：

疫情二級警戒國小國中國中小教育部PCR陰性證明快篩暑輔開學疫苗

讀者迴響

熱門新聞

快訊／降級了！行政院宣布：7月27日起調降為二級警戒

鄭州暴雨淹平4km隧道！車疊成山都屍體

桃園確診健身教練認「多人連結」喊：不丟臉

高端疫苗超過8成被退貨　食藥署長證實

二級警戒2原則曝光　室內50人、超商可內用「草案一次看」

台灣73天解鎖2成就　降二級7通則曝

開第一槍！侯友宜：二級警戒「新北餐飲不開放內用」

降二級能持續多久？鄉民曝1關鍵

警方公布真相！吳亦凡、都美竹2邊都遭詐騙

他罹癌化療37次！醫仍宣判：只剩1個月

只有吳亦凡媽媽報案！酒桌選妃醜行警方曝細節

戶外強制戴口罩　網炸鍋：沒資格叫降級

2富商「天母豪宅」輪流性侵證券辣妹　事後丟3萬要她裝沒事

侯怡君手撕小三沒人挺？發聲謝康康：你是少數

27歲女網紅「確診胃癌晚期」痛哭

更多

最夯影音

更多
高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷

高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷
吳亦凡「睡了都美竹」是真的！　警方公布真相..驚曝2邊都遭詐騙

吳亦凡「睡了都美竹」是真的！　警方公布真相..驚曝2邊都遭詐騙

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面