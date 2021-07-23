二級警戒能不參加學校活動？　教育部：尊重學生、家長安排

▲教育部表示，若學生不參加暑輔等學校活動都尊重。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

7月27日起疫情警戒降為二級，幼兒園、托嬰中心、課照、補習班，和高中以下運動團隊可返校訓練，但部分家長仍擔憂，是否可拒絕參加暑輔等學校活動？教育部今（23日）表示，尊重學生、家長安排。

開放的教育場域包括幼兒園、托嬰中心（非固定坐位），課照中心、補習班（固定坐位），和高中以下暑期教學活動，條件是「教師及工作人員疫苗施打率達80%，未施打疫苗或疫苗接種未達14天者，須有3日內快篩或核酸檢測陰性證明，且每3至7天定期快篩。」

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若家長對二級警戒仍有擔憂，是否可以不參加暑輔等活動？教育部主秘廖興國指出， 有關整個暑期輔導活動或暑期相關的教學活動，雖然有做適度放寬的措施，整個參加的意願，還是尊重學生跟家長的規劃跟安排。

另外，有大學要求新生開學要交陰性證明，但9月1日中小學開學，教職員都打了疫苗，中小學的孩童都在家防疫，無感染可能，憂會被強制要求做PCR，廖興國說明，對未施打疫苗或者是接種疫苗未滿14天，要進行快篩或PCR檢驗的部分，目前的規劃都是針對「教育人員及工作人員」，完全沒有針對學生做這樣子的規劃和安排。