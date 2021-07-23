台東疫苗接種率25%！提前12天完成　降齡5歲續開打

▲台東疫苗接種率提前12天達成25％目標。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣24日將為60歲以上(50歲以上原住民) 設籍鄉親施打疫苗，希望繼續提升涵蓋率並為解封做準備，台東縣長饒慶鈴23日特別前往寶桑國中活動中心、縣立體育館等地視察了解動線規劃，讓前來施打的民眾都有非常好的施打環境。饒慶鈴表示，台東已經在19日就已經達到中央要求地方25%接種的目標，是全台第5個達標的縣市，提早了12天，呼籲大家珍惜疫苗，可以打的時候就盡快預約施打。

饒慶鈴23日前往體育館及寶桑國中視察，並由協力的東基院長陳志成、台東馬偕人員說明各站入口報到、評估區、注射區及留觀區等接種動線，以及準備與測試情形，希望在明天疫苗施打正式啟動後，能夠讓前往注射的民眾順暢、舒適的空間環境，饒慶鈴也請衛生局轉達台東市兩處及其他15個鄉鎮快打站同仁，務必做最後的巡視，讓疫苗施打工作達到盡善盡美無缺失。

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饒縣長視察後表示，中央日前要求各縣市7月底前疫苗接種率要達到25%的目標，台東已經在19日就已經達標，是全台第5個達標的縣市，比中央目標提早了12天，到昨天疫苗涵蓋率已達到27%。再次到市區寶桑國中及體育館兩個快打站視察，最主要是因應24日縣府開放原住民50歲以上、非原住民60歲以上的民眾預約施打，希望經由每次施打的經驗滾動修正，規劃更順暢的流程動線，讓前來施打的民眾都有非常好的施打環境。

為了繼續衝高涵蓋率，這次開放降低施打年齡層5歲，主要是評估民眾施打的狀況及現有疫苗數進行調整，台東也是台灣本島目前開放施打年齡最低的縣市。除了為60歲以上民眾施打，這次也於25日同步為教師、社福人員進行專案施打，至於鄉鎮市公所同仁，縣府也會持續向中央爭取足夠疫苗，讓所有相關人員都能盡快施打，希望在疫苗施打普及下，能盡快恢復大家正常的生活。

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