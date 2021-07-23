　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國內首例！醫師打2劑還確診具恐怖傳染力　專家「5個字」給答案

▲專家解釋「突破性感染」 。（圖／高雄市政府提供）

▲專家解釋「突破性感染」 。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市出現一起本土病例，不過最讓人擔心的是這起本土病例是一名已經接種過2劑疫苗的醫師，也讓人質疑為何接種了2劑還會感染確診，防疫專家林孟志表示這叫「突破性感染」。

高雄市政府防疫記者會為了要解釋為何這起本土病例已經施打2劑完整疫苗，仍舊確診，所以找來高雄長庚紀念醫院胸腔內科林孟志教授來說明，他表示這叫作「突破性感染」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林孟志強調，就疫苗保護來看，目前當然對傳染力發生的時候，疾病嚴重度、同時造成重症住院、死亡的效果都非常好。

從23日公佈的確診病例來看，疫苗保護力在沒有接種部分跟接種完全中間的差異，像是美國經過採檢後還是有5%檢測出陽性，林孟志說：「就像今天個案，在陽性後可以看到沒有接種是156，完全接種是5個，相差30倍，縱使完全接種有可能感染，但症狀和接下來的發展和嚴重度都相對輕」，而接種之後是否不會傳染給別人?透過以色列研究來看，其實還是有少數人會被傳染得到確診，但是確診後症狀輕微且對家庭群聚有50%保護力。

▲專家解釋「突破性感染」 。（圖／高雄市政府提供）

▲專家解釋「突破性感染」 。（圖／高雄市政府提供）

所以林孟志呼籲在接種後，還是要戴口罩勤洗手保持社交距離，防疫措施仍要做，同時疫苗接種再進入其他公共群聚場域，像是學校，還是要進行快篩篩檢，疫苗真的會保護你，但是篩檢可以抓出需要進一步隔離治療觀察的可能性。

陳其邁也說：「雖然疫苗覆蓋率高雄26%以上，打了疫苗有保護力，尤其重症死亡，但還是有突破性感染，有人會染疫 打了疫苗也會傳染給別人，不過傳染力降低50%，所以高雄為了讓特定開放空間能降低傳播風險，不管有無打疫苗，第一次開放都要快篩」。

女孩想要的都在這

【更多新聞閱讀】

白豬跳車求生大驚慘死！逆向上演國道向前衝　警追捕護豬使者

感謝鳳山大樓住戶配合清零　少年董送消毒液打臉酸民！主委超感動

不可能任務狂笑版！賊天降掉地屁痛41分鐘　偷完爬屋頂驚見這一幕

獨／打莫德納疫苗副作用？泌尿科女醫曝5個案：尿不出來

不打不會那麼快死掉！高雄男打莫德納猝死　妻曝：老公允杯要剖解

男網友「指交」紅腫痛爆！自曝染性病？　泌尿女醫打臉：不可能

人人都可變萬磁王？「AZ手臂」也出現　物理名師曝2關鍵

ET快訊
家長、學生快看！　10張圖秒懂「幼兒園補習班」放寬措施
泰國疫情大爆發　曼谷寺廟焚屍亭「燒爆」塌了！慘烈現場曝光
郭采潔首吐「逃離台灣」原因！跟羅志祥有關
要做就要脫口罩！「這行業」降二級仍得停業　苦嘆：五味雜陳
國內首例！醫打2劑還確診具恐怖傳染力　專家「5字」給答案
烟花挾豪雨襲北台　竹縣尖石、五峰持續停班課到24日
烟花現在最近！「陸警發不發？」最新評估出爐　入夜暴雨轟全台

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

家長、學生快看！　10張圖秒懂「幼兒園補習班」放寬措施

南投727起開放餐飲內用　七彩吊橋+竹山天梯不解封

2021WAF今年最美的建築都在這　精彩照片與完整入圍名單大公開

高雄防疫旅館被下架！5人居隔Men's Talk爽開喝　3大管理疏失曝

要做就要脫口罩！「這行業」降二級仍得停業...苦嘆：五味雜陳

桃園特殊交友圈恐怖1傳4！鄭文燦打臉男教練：發獎金嚴查群聚

桃園開放內用！新北人「跨過去」就能聚餐　網嚇：林口只隔一座橋

二級警戒能不參加學校活動？　教育部：尊重學生、家長安排

烟花現在最近！「陸警發不發」最新評估出爐　入夜暴雨轟全台

降二級警戒設期限到8月9日　林右昌不解：逼民眾報復性出遊餐敘

高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷

吳亦凡「睡了都美竹」是真的！　警方公布真相..驚曝2邊都遭詐騙

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

【料理之王2】EP5預告 對上回歸大魔王 選手太傻眼！莎莎直呼很驚豔！｜廚佛瑞德FRED 阿發師 Jason Wang王凱傑 Lulu黃路梓茵 莎莎

櫻花妹控花4萬租「桃園恐怖屋」　房東半夜狂干擾還穿內褲閒晃！

重機跑山跨雙黃線超車過彎失敗　摔進水溝裡！網笑翻：藤原填海

送餐到荒涼墓仔埔...外送男嚇傻！抖聲狂喊「誰點的啦」網：微可怕

颱風烟花龜速移動「7/23影響最劇」　還在變強！北台灣雨勢越晚越明顯

家長、學生快看！　10張圖秒懂「幼兒園補習班」放寬措施

南投727起開放餐飲內用　七彩吊橋+竹山天梯不解封

2021WAF今年最美的建築都在這　精彩照片與完整入圍名單大公開

高雄防疫旅館被下架！5人居隔Men's Talk爽開喝　3大管理疏失曝

要做就要脫口罩！「這行業」降二級仍得停業...苦嘆：五味雜陳

桃園特殊交友圈恐怖1傳4！鄭文燦打臉男教練：發獎金嚴查群聚

桃園開放內用！新北人「跨過去」就能聚餐　網嚇：林口只隔一座橋

二級警戒能不參加學校活動？　教育部：尊重學生、家長安排

烟花現在最近！「陸警發不發」最新評估出爐　入夜暴雨轟全台

降二級警戒設期限到8月9日　林右昌不解：逼民眾報復性出遊餐敘

慧洋再加造4艘輕便型節能散裝船　建造中船將增為14艘

高國麟首局陽春砲　富邦1比0領先統一

全聯二級維持「不開放座位區」！每2小時消毒收銀區、提籃手推車

6月證券劃撥餘額創新高！散戶成交占比高達7成　創11年半新高

林驛騰小腿拉傷下二軍　徐若熙本周不再登板

家長、學生快看！　10張圖秒懂「幼兒園補習班」放寬措施

時速270km急墜　他降落傘一開「全打結」高空驚魂！恐怖畫面曝

2萬元就一次包下「18支金融股」　這檔ETF今年漲破20%！

他們撐住陽明山豪宅租賃市場　月租金30萬「還是租得掉」

南投727起開放餐飲內用　七彩吊橋+竹山天梯不解封

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

桃園確診健身教練認「多人連結」喊：不丟臉

高端疫苗超過8成被退貨　食藥署長證實

台灣73天解鎖2成就　降二級7通則曝

降二級能持續多久？鄉民曝1關鍵

戶外強制戴口罩　網炸鍋：沒資格叫降級

即／桃園不跟進雙北　鄭文燦：中央為準

烟花關鍵加速！陸警發布預測出爐

網熱議烟花路徑　挖出6年前天鵝：完美閃避

海裡不會交互感染！陳時中：7/27起開放水肺潛水

烟花90°折角出現！將變強加速逼台

降級指引外流！托嬰、補習班可開放

快訊／今增23例本土、另增2死

戴口罩規定不變！陳時中：7/27~8/9降為二級警戒

727降至二級！3張圖掌握「最新指引」

更多熱門

相關新聞

二級警戒能不參加學校活動？　教育部回應了

二級警戒能不參加學校活動？　教育部回應了

7月27日起疫情警戒降為二級，幼兒園、托嬰中心、課照、補習班，和高中以下運動團隊可返校訓練，但部分家長仍擔憂，是否可拒絕參加暑輔等學校活動？教育部今（23日）表示，尊重學生、家長安排。

降二級警戒期設限　林右昌不解：逼民眾報復性出遊

降二級警戒期設限　林右昌不解：逼民眾報復性出遊

台東縣民服務中心27日起恢復地政、戶政及稅務服務

台東縣民服務中心27日起恢復地政、戶政及稅務服務

即／台東熱氣球嘉年華恢復舉辦！　擬移師池上牧野渡假村

即／台東熱氣球嘉年華恢復舉辦！　擬移師池上牧野渡假村

即／太平山遊樂區27日起開放　住宿最多8成！

即／太平山遊樂區27日起開放　住宿最多8成！

關鍵字：

新冠肺炎防疫台灣防疫防疫政策高雄仁武家族群聚恩主公醫院疫苗醫師突破性感染

讀者迴響

熱門新聞

快訊／降級了！行政院宣布：7月27日起調降為二級警戒

鄭州暴雨淹平4km隧道！車疊成山都屍體

桃園確診健身教練認「多人連結」喊：不丟臉

高端疫苗超過8成被退貨　食藥署長證實

二級警戒2原則曝光　室內50人、超商可內用「草案一次看」

台灣73天解鎖2成就　降二級7通則曝

開第一槍！侯友宜：二級警戒「新北餐飲不開放內用」

降二級能持續多久？鄉民曝1關鍵

警方公布真相！吳亦凡、都美竹2邊都遭詐騙

他罹癌化療37次！醫仍宣判：只剩1個月

只有吳亦凡媽媽報案！酒桌選妃醜行警方曝細節

戶外強制戴口罩　網炸鍋：沒資格叫降級

2富商「天母豪宅」輪流性侵證券辣妹　事後丟3萬要她裝沒事

侯怡君手撕小三沒人挺？發聲謝康康：你是少數

27歲女網紅「確診胃癌晚期」痛哭

更多

最夯影音

更多
高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷

高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷
吳亦凡「睡了都美竹」是真的！　警方公布真相..驚曝2邊都遭詐騙

吳亦凡「睡了都美竹」是真的！　警方公布真相..驚曝2邊都遭詐騙

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面