國內首例！醫師打2劑還確診具恐怖傳染力　專家「5個字」給答案

▲專家解釋「突破性感染」 。（圖／高雄市政府提供）



記者吳奕靖／高雄報導

高雄市出現一起本土病例，不過最讓人擔心的是這起本土病例是一名已經接種過2劑疫苗的醫師，也讓人質疑為何接種了2劑還會感染確診，防疫專家林孟志表示這叫「突破性感染」。

高雄市政府防疫記者會為了要解釋為何這起本土病例已經施打2劑完整疫苗，仍舊確診，所以找來高雄長庚紀念醫院胸腔內科林孟志教授來說明，他表示這叫作「突破性感染」。

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林孟志強調，就疫苗保護來看，目前當然對傳染力發生的時候，疾病嚴重度、同時造成重症住院、死亡的效果都非常好。

從23日公佈的確診病例來看，疫苗保護力在沒有接種部分跟接種完全中間的差異，像是美國經過採檢後還是有5%檢測出陽性，林孟志說：「就像今天個案，在陽性後可以看到沒有接種是156，完全接種是5個，相差30倍，縱使完全接種有可能感染，但症狀和接下來的發展和嚴重度都相對輕」，而接種之後是否不會傳染給別人?透過以色列研究來看，其實還是有少數人會被傳染得到確診，但是確診後症狀輕微且對家庭群聚有50%保護力。

▲專家解釋「突破性感染」 。（圖／高雄市政府提供）

所以林孟志呼籲在接種後，還是要戴口罩勤洗手保持社交距離，防疫措施仍要做，同時疫苗接種再進入其他公共群聚場域，像是學校，還是要進行快篩篩檢，疫苗真的會保護你，但是篩檢可以抓出需要進一步隔離治療觀察的可能性。

陳其邁也說：「雖然疫苗覆蓋率高雄26%以上，打了疫苗有保護力，尤其重症死亡，但還是有突破性感染，有人會染疫 打了疫苗也會傳染給別人，不過傳染力降低50%，所以高雄為了讓特定開放空間能降低傳播風險，不管有無打疫苗，第一次開放都要快篩」。

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