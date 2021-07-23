大逆轉不罰！他PO「台灣只需少量疫苗」蘇揆斥惡毒　但法官這樣看

▲譚男以暱稱「小熊提督」發文稱日本手上有3000萬劑AZ，但僅捐124萬劑給台灣等語遭送辦。（圖／翻攝自巴哈姆特）

記者黃宥寧／台北報導

日本6月贈台124萬劑AZ疫苗，卻遭1名譚姓網友以匿名方式，在網路論壇「巴哈姆特」發文稱，「日本手上有3000萬劑AZ，然後日本國會議員質詢日本外相為什麼支援台灣這麼少，日本外相直接回說，因為台灣政府告訴他7月要施打國產，所以只需要少量應急」。行政院長蘇貞昌痛斥「這是很惡毒的謠言」，警方偵辦後揪出譚姓網友法辦，但士林簡易庭審理後，裁定譚男不罰原因。

日本至今共贈台334萬劑疫苗，也讓衛福部長陳時中多次向日本表達感謝，他更指出，除日本政府的善意外，也要感謝外交部以及駐日代表謝長廷的努力，還有許多第一線的外館同仁，他們一直都很努力，指揮中心對此相當感謝。

但首批疫苗抵台時，有名網友在6月7日以暱稱「小熊提督」在巴哈姆特發文寫下「日本手上有3000萬劑AZ，然後日本國會議員質詢日本外相為什麼支援台灣這麼少，顯得日本小家子氣，日本外相直接回說，因為台灣政府告訴他7月要施打國產，所以只需要少量應急，全文對話被貼在日本新聞網，這就是為什麼日本AZ只來124萬劑的原因，請問智障反中仔還要繼續挺綠害死多少台灣人才甘心！不要再自欺欺人了，抗中不等於保台，台灣唯一的活路就是國民黨的路線，保台不反中」。

▼譚姓網友文章PO在巴哈論壇，立刻被轉到PTT熱烈討論。（圖／記者黃宥寧翻攝）

「小熊提督」的文一PO出，立刻引起PTT鄉民熱烈討論，網友紛紛留言表示「不意外阿從一開始的客家採購 就擺明了」、「翻譯跟原文邏輯好像不太一樣齁」、「會是第一個300萬嗎」等語。

▼ 日本經濟產業大臣茂木敏充（Toshimitsu Motegi）。（圖／達志影像／美聯社）

外交部6月7日更發出新聞澄清表示：

一、還原日本外相茂木談話，主要為外相認為台灣的現況，預計七月以後疫苗的生產體制將會完備，但體認6月有相當緊急的需求。茂木外相從未說過台灣曾表達只需要124萬劑，更沒有說台灣認為7月以後有國產疫苗就足夠了的說法，該網路社群的敘述明顯不實。

二、在國際疫苗供應失序的情況下，日本政府在本（六）月四日，將其最新生產的所有AZ疫苗共124萬劑，全部無償提供台灣，盛情感人。該網路社群的不實內容，不僅嚴重扭曲日本政府的誠意，為特定政治立場操弄輿論的意圖更不言可喻。

三、目前全球各大疫苗廠供貨依然緊張，我們會持續向各疫苗原廠及主要生產國盡力爭取，確保供應穩定。

不僅如此，蘇貞昌得知該篇文在網路上遭高度質疑且熱議，感到相當憤怒，更在6月8日表示「這是很惡毒的謠言，希望國人遏止謠言，也感謝日本、美國的即時協助」。

警方立即追到小熊提督IP位置，發現是住在新北市汐止區的譚男。他到案表示他的發表言論是參考日本新聞連結及Youtube網站、政論節目、Yahoo新聞，並強調大家都有在討論一樣的問題；自己只是統整所得的資訊才刊登這些言論，不是要捏造不實訊息，沒有要導致民眾恐慌等語，但仍被警方依《社會秩序維護法》「散布謠言影響公共安寧」送辦。

士林地院內湖簡易庭審理後，認為譚男並無散布不實訊息的犯意，他的發表於網上言論內容只是討論日本捐贈我國疫苗的原因，這樣的言論也並無不會造成聽聞者產生畏懼或恐慌等負面心理而有影響公共安寧的情形，故裁定不罰。可抗告。

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