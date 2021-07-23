快訊／降二級餐廳可內用？陳其邁還沒考慮好：再給我一點時間

▲高雄市政府尚未公布餐廳內用原則。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

行政院23日宣布，27日疫情警戒降回二級。高雄市長陳其邁曾預告，23日將宣布微解封措施。不過今天他則表示，因婚宴、餐廳、賣場、夜市相對條件不同，政策上還要做調整，「再給我們一點時間」。

衛生局表示，目前狀況下，仍然無法忽視北部有不明感染源的事實，尤其今天高雄個案也是因南北移動，造成社區風險。即便降到二級，普渡、打牌、下棋、美容等仍秉持原則，口罩若不能適時戴好，就必須提出對應措施讓風險下降，包括接觸風險部分、人與人之間的距離應保持室內1.5公尺、室外1公尺等為原則。

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▲陳其邁表示，餐飲部分因條件不同，政策還需調整。（圖／記者許宥孺攝）

陳其邁曾預告，23日防疫記者會上將宣布微解封相關措施。23日他則表示，因婚宴、餐廳、賣場、夜市相對條件不同，管制措施也必須有所因應，政策上還要再做調整，「再給我們一點時間」。

衛生局舉例，人口密集場域需辦理定期快篩，頻次需1禮拜1次，內部人員管控上必須有一定制度，美容按摩部分也是近距離接觸行業，特別是臉部處置行為，更不可能帶上口罩，就必須有健康監測工具，在此原則下，會優先開放戶外活動，假如是在室內，就必須控管人流數，人員得做快篩、打疫苗。

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