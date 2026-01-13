　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

李在明今會高市早苗！　會前直言：南韓不介入「台灣有事」僵局

▲▼南韓總統李在明、日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統李在明、日本首相高市早苗13日將展開會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

南韓總統李在明13日搭乘專機抵達日本關西國際機場，隨即前往日本首相高市早苗的家鄉奈良市進行雙邊會談。這場會面雖未明說，但外界也關注李在明能否在日中緊張關係升溫之際，把「不親中也不反中」的務實路線轉化為韓日具體合作成果。中國近期對日本實施軍民兩用品項出口管制，兩人預計也將就此進行討論。

這場會談為日韓兩國領袖「穿梭外交」機制的延續。李在明繼2025年8月訪日後，再次踏上日本土地，高市早苗則曾在2025年10月APEC期間造訪慶州，顯示韓日高層互訪已步入穩定軌道。而兩人此次會面的奈良縣也正好是高市早苗的故鄉。

值得注意的是，李在明才剛於1月7日結束對中國行程，與習近平會談完畢不到一周就轉往東京，外交時程安排格外引人矚目。

《彭博資訊》分析指出，這場會談將考驗李在明在經濟利益與地緣政治間取得平衡的能力。挑戰在於如何將「既不親中也不反中」的務實立場，化為韓日可見的實質進展。高市政府正尋求與南韓這個共享自由民主價值的鄰國強化結盟，特別是在日中關係因「台灣有事」論述急速惡化的當下。

會談議程將聚焦經濟安全保障領域合作。中國近期對日本實施軍民兩用品項出口管制，並對日本進口的二氯矽烷啟動反傾銷調查，這些經濟施壓手段讓東京更重視供應鏈韌性。日韓預計討論如何強化供應鏈合作，抵禦來自中國的經濟威脅。此外，北韓核武與飛彈開發問題也將成為焦點，兩國將確認日韓及日美韓三方協作的重要性。

另一方面，李在明已對外劃清界線。他在12日播出的《日本放送協會》專訪中明確表示，無意捲入日中紛爭。李在明說，「很明顯，中國國家主席習近平對日本在台灣議題上的立場抱持非常負面的看法。我認為這是中國與日本之間的問題，不是我們應該深度介入或干預的事情。」

李在明的國安顧問暗示，這次會面將觸及日中摩擦議題，但李在明不太可能公開發表針對北京的強硬言論，以避免在日中之間選邊站。

會談結束後，兩國領袖將舉行聯合記者會，高市早苗並將設宴款待李在明。

 
01/11 全台詐欺最新數據

李在明高市早苗日韓會談經濟安全中日關係

