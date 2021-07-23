快訊／嗆王必勝沒貢獻　柯文哲公開道歉：我錯了、感恩

記者陳家祥／台北報導

針對日前的環南市場及北農染疫風暴，台北市長柯文哲日前接受專訪時直言，中央派醫福會執行長王必勝只是來看一看、講講話，「實際上都是北市府自己在執行」，稱王沒貢獻。對此，柯文哲23日罕見地公開道歉，「我錯了，人家來幫忙我們就說『感恩』就好」。

▲前進指揮官王必勝赴萬大指揮所開會。（圖／記者林敬旻攝）



針對嗆王必勝的風波，柯文哲23日在記者會上表示，昨天回去自己反省過，「我錯了，人家來幫忙我們就說『感恩』就好」，囉哩叭嗦講一大堆幹什麼？只是自己個性就這樣，常常就藏不住表情，心中氣不過。

柯文哲解釋，當時在萬華的感染好不容易控制到一半、疫情在好轉的時候，突然一個回馬槍，北農跟環南市場。自己是醫療專業，慢1、2天還是會發現問題所在，後來發現跨縣市疫調，是以居住所在地的縣市政府當疫調機關，「結果北農跟環南在一開始3分之2的案例戶籍不在台北市，等到做疫調再傳回來台北市，已經慢了2天，這2天中就不曉得傳染多少人」。

「發現問題我們自然會去解決。」柯文哲強調，很快就知道要怎麼解決，正式的跨縣市的疫調系統也不是可以馬上解決，因為全國通用，後來發現屏東跟台中的爭議、高雄跟新北的爭議、還有基隆跟台北的爭議，其實都是同樣原因，「跨縣市疫調系統目前是有問題的」。

柯文哲說，後來馬上就用非正式管道，提名聯醫副總院長璩大成擔任疫調小組的組長，因為他太太是新北市衛生局長，雙北兩邊資料互通有無，其實疫情很快就控制下來。

「疫情最緊張激烈的時候，媒體上說什麼中央要接管幹什麼，我心裡想怎麼可能，這要怎麼接管？」柯文哲說，接著就出現說要成立聯合前進指揮所，這就是幾周前最有名的環南市場記者會，後來才知道說是要開記者會不是開會。聯合前進指揮所一直到7月3日才正式成立，7月10日就解散。

柯文哲說，認識王必勝多年，都是醫界的好朋友，「他是好人，我沒有針對他，還是要跟他說謝謝」，自己有缺點會改進，常常就是不高興就打下去，這點會改進。

柯文哲強調，對老百姓來講，疫情可以控制最重要，既然批發市場疫情現在控制下來，其他不重要的事情就算了，「這是我自己個人要檢討的，修養要進步一點」。