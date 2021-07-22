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花美男多人運動「69連結」口愛防疫　手腳冒紅疹：你中了

▲▼花美男本想看尿道炎，醫師驚覺發現手腳不明紅疹，確診為梅毒。（圖／李嘉文醫師提供）

▲花美男本想看尿道炎，醫師驚覺發現手腳不明紅疹，確診為梅毒。（圖／李嘉文醫師提供）

記者許宥孺／高雄報導

聰明反被聰明誤！高雄市一名20多歲男子，擁有俊俏外型，日前他因尿道炎到診所看診，意外被醫師發現手腳冒紅疹，確定染上梅毒，經詢問才知道，男子在疫情期間也怕染疫，將性交方式從「10」改成口交「69」，還認為這樣比較安全。

▲鳳山李嘉文泌尿科診所院長李嘉文。（圖／記者許宥孺攝）

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▲鳳山李嘉文泌尿科診所院長李嘉文。（圖／記者許宥孺攝）

收治病例的泌尿科醫師李嘉文表示，這名男子在掛號時，就被櫃台小姐發現手上有紅疹，但是他不以為意，認為是一般皮膚炎，主要是來看尿道炎而已。進診間後，男子表示尿道口會流出白白、黏黏的分泌物，但李嘉文也發現男子手上的紅疹，經抽血檢查，確診染上梅毒。

男子說，三級警戒開始後，八大場所都沒營業，他在網路上約砲後，也不敢採傳統的「10」傳教士體位，只敢和砲友「69」相互口交，就是怕染疫，沒想到竟是染上梅毒！

▲▼花美男本想看尿道炎，醫師驚覺發現手腳不明紅疹，確診為梅毒。（圖／李嘉文醫師提供）

▲花美男認為「69式」能減少染上新冠肺炎風險，未料確診梅毒。（圖／李嘉文醫師提供）

李嘉文則感嘆，這年輕人很傻，「1次還2個」，不知道口交也可能染上性病，細菌可能依附在口腔黏膜、尿道口上，研判男子的砲友手上也有紅疹，由於紅疹上也有螺旋體，生殖器上皮又脆弱，細菌就容易這樣鑽進去了。

李嘉文表示，這名男子接受治療後，一周後回診有見改善，手腳紅疹有結痂狀況，仍在追蹤治療中。他也提醒男子，治療期間禁止再連結，否則恐將病毒傳染給他人。

▲▼男子治療一星期，手腳紅疹出現結痂 。（圖／李嘉文醫師提供）

▲▼男子治療一星期，手腳紅疹出現結痂 。（圖／李嘉文醫師提供）

▲▼男子治療一星期，手腳紅疹出現結痂 。（圖／李嘉文醫師提供）

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