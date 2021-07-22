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社會 社會焦點 保障人權

獨／影片曝光！5男出國爽遊…返國居檢「群聚開趴」　民眾怒檢舉

記者許宥孺／高雄報導

高雄市5名男子日前搭乘班機回台，到高雄某防疫旅館進行居家檢疫，未料才關4天就按耐不住寂寞，凌晨偷溜出房門，相約到王姓男子入住的房間喝酒開趴，被民眾檢舉房間內有5人搞群聚。衛生局表示，目前正釐清事證，並依照違規事實，採證後依法處分。

▲5名男子回國後入住高雄市區防疫旅館，凌晨溜出房門開趴搞群聚。（圖／民眾提供）

5名男子回國後入住高雄市區防疫旅館，凌晨溜出房門開趴搞群聚。（圖／民眾提供）

《ETtoday新聞雲》接獲投訴，一群男子日前自伊斯坦堡搭乘班機回台，18日晚間入住市區一家防疫旅館，21日晚間7點多開始陸續聽到吵雜聲，凌晨1點房間聲音更是吵吵鬧鬧，懷疑居家檢疫者有串門子嫌疑，因此向飯店人員舉報。

▲▼居家檢疫者踏出房門，到友人房間開轟趴。（圖／民眾提供）

▲▼居家檢疫者踏出房門，到友人房間開轟趴。（圖／民眾提供）

▲▼居家檢疫者踏出房門，到友人房間開轟趴。（圖／民眾提供）

據了解，這5名男子相互認識，其中有3人都住在13樓，另外2人住在不同樓層，因為關在房間心情悶，觀察到這家防疫旅館凌晨2點後，櫃檯就沒人看守，因此趁著這時間相約到王姓男子所住的套房喝酒聊天。

衛生局表示，目前正釐清相關事證，包括這群人是走出房門在走廊聊天，或是到房間群聚開趴等等，將依違規行為事實論處，採證後依法處分。

依傳染病防治法第58條規定，對自感染區入境、接觸或疑似接觸之人員、傳染病或疑似傳染病病人，採行居家檢疫、集中檢疫、隔離治療或其他必要措施。離開對應隔離場所，踏出房門一步，罰款就是10萬元起跳，若離開3天以上則視情節重大，最高可處100萬元。

至於室內群聚部分，依中央三級防疫警戒規定，可依傳染病防治法第37條，處新台幣6萬元以上，30萬元以下罰鍰。

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