快訊／一張圖秒懂！他如何打破高雄21天0確診　買快篩劑自揪踩雷

▲高雄市一名40多歲男子確診發病史 。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市連續21天零確診止步！市府23日召開防疫記者會，公布1例確診病例，個案是一名40多歲男子，全國案號15624，為南北移動造成的感染，經北部確診友人通知，自行快篩呈陽性。個案共計匡列138人，經快篩、PCR檢測後，均為陰性反應。

衛生局表示，個案於高雄活動足跡單純，26日搭乘高鐵北上與朋友聚會，2天都住朋友家，也與這群人聚會，經北部確診友人通知後，自行快篩呈陽性，後由衛生局轉介就醫採檢確診，這群人共有5人染疫，感染源確定在北部。個案匡列密切接觸者55人，非密切接觸者83人，共138人，PCR檢驗結果均為陰性。

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▲高雄市15624確診者公布足跡史 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市40多歲男子確診匡列人數 。（圖／高雄市政府提供）

足跡部分，個案19日下午1點51分，於高鐵左營站搭乘1229車次往台北，若出入相關場所民眾，8月2日前出現上呼吸道症狀、頭痛、腹瀉等症狀，務必戴口罩，盡速至指定社區採院所就醫。

市長陳其邁表示，個案相當配合疫調，於高雄足跡相當單純，有去過理髮店，顧客、理髮師都已經被匡列，這個個案也告訴我們，雙北個案的群聚感染，會藉由南北移動的方式，造成疫情擴散的風險。

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