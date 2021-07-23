基隆市開放內用！PTT驚呼「北北基桃生活圈？」　雙北人：還不吃爆

▲基隆廟口夜市27日恢復營業。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

繼新北市、台北市前後宣布，餐飲業不開放內用後，基隆市長林右昌今下午表示，將依循中央指引，開放內用。消息一出，在PTT掀起熱論，不少鄉民直呼，「海鮮吃起來！」

基隆市長林右昌指出，會依中央指引來做，降為二級後，內用可採取隔板、梅花座的方式；至於廟口夜市的部分，原則上27日復市，擺桌方式也要用隔板、梅花座。

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對此，網友在PTT轉發訊息表示，「基隆市宣布開放內用，包含市場、夜市都全面開放內用，取消身分證分流，說好的北北基生活圈呢？」

另外，桃園市長鄭文燦也指出，「原則按照中央的7月27日防疫指引，有些地方可能會微調，各部分檢討過後，制定桃園規範宣布，中央宣布針對餐飲內，賣場、超市等等，有完整規範，我會請經發局做好研究，制定桃園的規範，原則上以中央二級管制為基準。」

話題引爆熱烈迴響，鄉民則紛紛回應，「雙北遊樂場」、「身為首長還是要有點勇氣」、「臭海鮮吃到飽」、「上次經驗，晚上搞不好又...」、「準備來去立旗夜市」、「讚喔！雙北人還不吃爆基隆」、「現煮海鮮給我吃起來」、「旗靈王永遠不會讓我失望」。

▼二級警戒標準。（圖／指揮中心提供）