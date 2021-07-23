快訊／醫師打破高雄21天零確診！已打2劑疫苗　住北部友家染疫

中央流行疫情指揮中心今（23日）宣布，7月27日起至8月9日全國降為二級警戒，餐飲業也能依循指引開放內用；不過，雙北市紛紛宣布不開飲食內用，維持禁止只準外帶。對此，就有網友向指揮中心喊話，「各行各業都有本難念的經，若成全了內用的心願，那還要再犧牲幾條無辜的生命？」