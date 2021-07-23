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快訊／醫師打破高雄21天零確診！已打2劑疫苗　住北部友家染疫

▲高雄市一名40多歲男子確診發病史 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市一名40多歲男子確診發病史，據傳個案為診所醫師。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市連續21天零確診止步！市府23日召開防疫記者會，公布1例確診病例，個案是一名40多歲男子，全國案號15624，為南北移動造成的感染。衛生局表示，個案已於4、6月接種完2劑疫苗，但因同空間接觸仍造成感染。

▲高雄市40多歲男子確診匡列人數 。（圖／高雄市政府提供）

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▲高雄市40多歲男子確診匡列人數 。（圖／高雄市政府提供）

據了解，這名個案為美容診所醫師。衛生局表示，研判可能感染來源與職業無相關，匡列接觸者、密切接處者檢測結果均為陰性，個案於4、6月份分別已接種疫苗，但同個空間裡與確診者有接觸，才造成感染風險。

衛生局表示，個案於7月16日搭乘高鐵北上，期間至19日有北部活動史，並借宿台北友人家(案15634)、(案15628)，19日搭乘高鐵返回高雄，20日出現喉嚨痛、鼻塞、頭暈症狀，21日接到台北友人通知快篩陽性，CT值17。個案自行快篩陽性後，由衛生局轉介就醫，PCR驗出陽性，CT值13。

▲高雄市15624確診者公布足跡史 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市公布15624確診者足跡史。（圖／高雄市政府提供）

足跡部分，個案19日下午1點51分，於高鐵左營站搭乘1229車次往台北，若出入相關場所民眾，8月2日前出現上呼吸道症狀、頭痛、腹瀉等症狀，務必戴口罩，盡速至指定社區採院所就醫。

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