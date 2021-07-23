▲大基隆紀錄片線上展！3大場域、7支影片連跨週末9天播映。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府文化局自7月22日到30日每日晚間8點開始，於文化局臉書粉專與Youtube頻道，跨週末一連9天推出「大基隆紀錄片線上展」，包含3大場域共7支影片線上連番播映，其中更有橫跨歐亞取景，影片時長一個半小時的完整版《小島大歷史》紀錄片，讓民眾一覽近年來大基隆歷史場景的豐收成果，同時在疫情警戒期間也能在家防疫有「藝」思。

文化局長陳靜萍表示，「大基隆歷史場景再現整合計畫」是近年來全台灣展現文化治理的重要典範，經過四年多來的努力，古蹟陸續修復完工，伴隨修復過程的紀錄片也逐步完成。這次匯整計畫內的3大區域：西岸生活領域、東岸沙灣生活與和平島，針對西岸生活、東岸古蹟修復與和平島考古的紀錄影片，透過線上展的方式，向全台灣民眾推廣近年來基隆的驕傲成果。

▲基隆潮西岸走。

陳靜萍說，適逢疫情影響，原本預計採用線下露天電影院的方式，邀請基隆市民可以近距離在這座城市裡吹海風看電影，感受基隆濃厚的歷史韻味。不過疫情之下留在家仍是最佳選項，況且週末又有今年第6號颱風烟花經過，為鼓勵大家宅在家，所以從今晚開始的「大基隆紀錄片線上展」，將會是很棒的歷史文化影音饗宴。

文化局表示，此次線上展總計7支影片，包含要塞司令官邸《時間旅人》與校官眷舍《沙灣拾夢》2部完整版修復紀錄片；去年於台北光點華山電影館首映並獲得熱烈迴響的《小島大歷史》；以及首次網路播映的4支《基隆潮西岸走》西岸歷史場景系列影片：《唱歌的海翁》、《我家後面有砲台》、《三木君的夏天》與《潮牌食堂》。「大基隆紀錄片線上展」將於7/22日至30日每日晚間8點開始，歡迎鎖定「基隆市文化局」臉書粉專與「基隆市文化局」Youtube頻道。

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