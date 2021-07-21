感謝防疫醫護人員　郭信良議長送物資到奇美醫院

▲台南市議會郭信良議長與陳秋萍、周麗津、陳怡珍議員等人，代表愛心人士前往永康奇美醫院捐贈護手霜等物資，由邱仲慶院長率護理長代表接受。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

自新冠肺炎疫情爆發以來，全國醫護人員任務加重，為了表達感謝及慰勉之意，台南市議會郭信良議長21日上午與陳秋萍、周麗津、陳怡珍議員代表86位愛心募集者，前往永康奇美醫院捐贈護手霜等物資，由邱仲慶院長率護理長代表接受。

郭信良議長指出，他常在新聞報導看到醫護人員們為了兼顧防疫與救護工作，需要頻繁洗手消毒，長期下來手部不僅變粗，甚至龜裂破皮，實在很讓人心疼，所以由蔡宗志、林金亮、陳坤泰、鄭世欽、胡益彰、曾登富、蘇紆璇、潘恩茶飲有限公司、燁昇通運有限公司、新寶島運動廣場、許佳幸福水產、黃氏珠心算大港分校、黃氏珠心算文元分校、金太陽內衣等一群熱心人士，募集物資由他及議員們代表捐贈，其中就包括護手霜，希望護理師們能撥空使用，救人之餘也要愛護自己。

除了500條護手霜，郭信良議長等人還準備了700個便當及1100杯波霸鮮奶茶。郭信良表示，醫護人員往往因為工作忙碌，可以休息吃飯的時間很有限，有時就靠喝飲料來維持體力，所以這次不僅帶來營養好吃的愛心便當，還特地搭配波霸鮮奶茶，藉此為大家加油打氣，用充足的力氣在醫護崗位堅持下去。

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