烟花速度慢！柯文哲：若路徑漂到北台灣　殺傷力不小於納莉

記者袁茵／台北報導

中度颱風「烟花」逐漸接近台灣，預估23、24日的風雨最猛烈。面對北市防災因應措施，台北市長柯文哲表示，「烟花」移動速度較慢，若直接到北台灣的話，降雨量會很可怕，「殺傷力不下於以前納莉颱風！」

針對颱風「烟花」即將來襲，北市防疫工作恐受到哪些影響？因應措施為何？柯文哲於21日防疫記者會中回應，這次颱風需要特別注意，因為「烟花」走得速度很慢，每小時僅8公里，且還得觀察颱風路徑，若直接到北台灣，速度又慢的情況下，降雨量就會很可怕。

柯文哲說，北市防洪標準為每小時78毫米，當雨量超過每小時78毫米就會淹水，目前台北市副市長彭振聲已經在召集防災會議，將於21日下午5時召開。

柯文哲強調，颱風破壞性得看路徑，若往北漂的話傷害就會少很多，但如果漂到北台灣，按照該移動速度與雨量來看，「殺傷力不下於以前納莉颱風」，所以得要注意；至於如果颱風來臨，屆時有放颱風假的話，所有打疫苗的時程都會延遲，但怎麼延遲得由指揮中心宣佈。

另外，被問到北市7家免費PCR醫院的篩檢站為帳篷形式，颱風來臨該如何因應？柯文哲說，底線就是發布陸上颱風警報，一但發布陸警，就一定要收起來，北市府會密切觀察整個颱風走向。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）