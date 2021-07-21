鄭文燦、黃偉哲願混打高端　柯文哲：沒有科學數據「無法評論」

記者袁茵／台北報導

六都市長4月均帶頭接種第一劑AZ疫苗，面對衛福部通過高端疫苗專案製造申請後，台南市長黃偉哲、桃園市長鄭文燦20日都表態，願意接種高端疫苗。台北市長柯文哲21日指出，高端採用蛋白次單位技術，但目前地球上沒有使用該技術的混打數據，所以無法評論。

台北市政府21日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，並對教育局公布幼兒園和補習班及校園操場開放規定、增加特定場所公共廁所清消頻率、高端疫苗爭議、桃園市長鄭文燦與台南市長黃偉哲喊AZ混打高端、慈濟採購BNT疫苗等問題做回應。

關於已有接種AZ疫苗的黃偉哲、鄭文燦表態，願意接種高端疫苗，且中央鬆口考慮開放混打，是否為高端、聯亞開路？柯文哲提及，新北市長侯友宜認為這是科學、不是政治，但當這麼多政治人物被問到這題目時，已經變成了政治題，而不是科學題目。

柯文哲說，實務上來講，目前地球上有的新冠疫苗，例如AZ、嬌生、Sputnik-V是腺病毒載體，BNT與莫德納是mRNA技術，中國科興則是滅活疫苗；而跟高端技術最接近的美國Novavax疫苗還沒上市，因此以同樣採用蛋白次單位技術來看，「高端應該是全地球最早拿到EUA的。」

柯文哲指出，但該技術尚未做混打實驗，不像AZ、莫德納和BNT有臨床實驗與論文，「高端能否跟其他疫苗混打？答案是目前沒有數據、科學證據，這無法評論。」

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）