醫護挺醫護！台東護理師芮秋為文總「給力量」音樂會獻聲

▲給力量－線上音樂會第三集出現醫護挺醫護，護理師芮秋寫了3首歌為同袍打氣。（圖／文化總會提供，下同）

生活中心／綜合報導

文化總會和角頭音樂為應援醫護而策劃的「給力量－線上音樂會」，本週五(7/23)晚間8點將播出第三集，本集有個特別的表演者——本身就是護理師的芮秋！雖然處在高壓環境下，百忙中還要抽空寫歌、錄影，但她說自己有種「一定要參加的使命感」，這次特別寫了三首歌要為同袍打氣，其中一首歌更是描述她的工作日常，能為同業盡一份心力，她覺得非常榮幸。

來自台東排灣族的芮秋，是一位外科專科護理師，從小在桃園長大，10年前從花蓮慈濟護專畢業後，就執意回台東工作，想多認識自己出生的地方。芮秋說，雖然醫護人員每天都面對高度壓力，疫情期間不但要照顧病人，自己也處於染疫的風險下，但她覺得醫護都有種「使命感」，只要看到病人的笑容跟感謝，就會感到很滿足。最近民眾對醫護人員的態度有許多轉變，也讓她很欣慰，有種患難時刻大家都在同一條船上的感覺。

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芮秋分享疫情期間的工作狀況，她有一位女性病患，有一對很想親自照顧媽媽的女兒，但因應防疫限制只能有一位陪病者，女兒們眼眶泛淚拜託芮秋讓他們交替照顧媽媽，她雖然很為難，但還是盡力協調溝通安撫，在不違反防疫規定的原則下，盡量滿足病人和家屬的需求。

芮秋說，疫情剛開始時，有許多病患親友遠道而來探病，但因為防疫規定，只能說明後請他們回去，但其實想見的那個人就在幾公尺以外而已，甚至只能隔著玻璃們相望，他們無意破壞規定，只是擔心自己的好朋友或家人而已，芮秋說每當這種時刻，都讓人相當心痛。

當芮秋知道「給力量－線上音樂會」的主題是要為醫護加油時，就有種一定要參加的使命感，能為醫護同仁盡一份心力，她覺得非常榮幸。她也說雖然東部疫情沒有北部嚴重，但每當考核穿脫隔離衣就可以流那麼多汗，讓她知道直接面對疫情的醫護同仁是真的非常辛苦。

「給力量—線上音樂會」將於本週五(7/23)晚間8點，於文化總會Facebook、文化總會YouTube、衛福部Facebook、疾管署Facebook、Yahoo TV、LINE TV、LINE TODAY、KKBOX Facebook等多個平台播出，讓前線醫護人員可以在短暫的休息時刻，利用多管道隨時線上收看，也歡迎全民在家防疫期間，藉由療癒系音樂紓壓一下。