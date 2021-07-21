快訊／北市防疫旅館人員打疫苗仍確診　「Ct值18」搭過公車、北捷

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心21日公布，國內新增16例本土確診，以台北市9例為最多，其次為桃園市5例，另確診個案中新增5例死亡。台北市政府21日公布4例確診者足跡，台北市副市長黃珊珊表示，其中案15537為防疫旅館工作人員，曾經打過疫苗，Ct值18。

台北市政府21日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，並對教育局公布幼兒園和補習班及校園操場開放規定、增加特定場所公共廁所清消頻率、高端疫苗爭議、桃園市長鄭文燦與台南市長黃偉哲喊AZ混打高端、慈濟採購BNT疫苗等問題做回應。

台北市副市長黃珊珊表示，案15537是一個打過疫苗的防疫旅館工作人員，Ct值18較低，共接觸29人，目前正在篩檢中，由於主要接觸過確診者，所以有明確感染源，足跡則是搭過公車、捷運部分。

指揮中心表示，新增16例本土病例，其中6例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為11例男性、5例女性，年齡介於20多歲至70多歲，發病日介於7月12日至7月19日。個案分布以台北市9例為最多，其次為桃園市5例、新北市2例；其中9例為已知感染源，4例關聯不明、3例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增5例死亡個案，為2名女性、3名男性，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月25日至6月29日，確診日介於5月29日至7月7日，死亡日介於7月15日至7月19日。

▼台北市副市長黃珊珊。（資料圖／北市府提供）