移民署連結網絡夥伴　提醒防疫鬆綁「不鬆懈」

▲高雄市第一服務站至天主教善牧基金會宣導移民署自動延期措施 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

因應疫情微解封，移民署南區事務大隊高雄市第一服務站主動連結轄區大專院校、人力仲介公司及NGO團體等，共同向外籍學生、移工及新住民朋友們宣導正確的鬆綁及防疫措施，避免防疫破口及受罰情事發生。

國內疫情由於全民共同努力配合，終於獲得控制。部分防疫措施雖適度鬆綁，為求萬全，中央流行疫情指揮中心依然將全國疫情第三級警戒延長至7月26日。

高雄市第一服務站表示，為減少人員移動和降低染疫風險，移民署鼓勵學生和移工多利用線上申辦方式辦理居留延期。同時，針對在臺居留效期即將到期的外來人口，實施自動延長30日效期之措施；原經許可延長離臺及停留效期即將到期的外來人口，也可於警戒降為第二級的隔天起10日內，再至移民署各服務站辦理延期停留事宜。

另提醒移民朋友們，目前部分防疫措施僅為有條件鬆綁，不是完全解封，適度鬆綁的場所，也須符合主管機關的規定，違反者仍會被裁罰。

在人力仲介公司服務的印尼籍哇蒂小姐表示，外籍移工線上申辦系統操作方便，且能避免人員接觸，安全又實用；公司也會向移工清楚說明微解封後的戶外運動、餐飲等使用規範，避免感染風險及違規而受罰。

該服務站主任徐志權表示，疫情雖然趨緩，但防疫工作仍然不可鬆懈，民眾外出時仍須遵守全程配戴口罩。同時，呼籲無論是合法、失聯移工或逾期停居留之外來人口，若有疑似感染症狀，請儘速出面篩檢，在第三級警戒期間不會因為接受篩檢、治療而被通報查處。相關境管及相關防疫規定問題，可上移民署官網(https://www.immigration.gov.tw)查詢，也可撥打高雄市第一服務站電話洽詢：07-7151660。

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