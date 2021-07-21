你有包裹未領取「詐騙簡訊」連轟10天　他怕了！免費專家幫診斷

▲▼高雄市一名陳姓男子日前接獲詐騙簡訊轟炸10多天，擔心個資外洩前往派出所請求協助。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市一名陳姓男子日前接獲簡訊通知，指出他有包裹未領取，原本不以為意的他，卻因簡訊連續10多天的轟炸，讓他感到怪異擔心，懷疑個資是否已遭外洩，所幸經過警方細心分析後，認為他只是接到詐騙簡訊，協助他將不明的電話號碼封鎖後，便不再收到訊息，讓他放下心中的大石。

苓雅分局三多路派出所員警於20日下午3點左右，發現有一名38歲的陳姓男子，神色緊張排回在派出所門外，立即上前關心了解。陳男表示，近日來持續接獲不明的簡訊提醒他，要依照指示前往指定地點領取包裹。起初他不以為意也不理會，沒想到這支號碼傳來的簡訊，不但沒停止反而不斷出現，時間更長達10幾天之久，讓他不堪其擾甚至害怕，懷疑自己銀行帳戶等個資是否外洩遭到外洩，只好趕緊到住家附近派出所求助。

員警聽聞後先是安撫陳男的情緒，再從他提供的不明號碼查詢，結果顯示皆為境外的詐欺號碼，並協助他將手機封鎖不明號碼來電的功能，至於個資外洩的部分，因陳男並未依照簡訊內容指示操作，所以根本不必擔心外洩的問題，這才讓他放下心中的大石，頻頻向員警致謝。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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