約友人打麻將解悶被檢舉　高雄男硬拗：我打過疫苗了

▲一名住在高雄路竹區的戴姓民眾竟自行微解封，邀3名友人到住家打麻將，遭民眾檢舉後警方到場開立舉發單。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

國內新冠肺炎疫情近來趨緩，但全國仍維持三級警戒。日前一名住在高雄路竹區的戴姓民眾竟自行微解封，邀3名友人到住家打麻將，警方獲報到場查緝時，戴男辯說：「已經打過疫苗了」，讓在場員警聽了哭笑不得，但明顯違反防疫規定，依法對4人開立舉發單後，移請衛生局進行裁罰。

湖內分局路竹分駐所於18日晚上9點10分左右，接獲民眾報案指出，位在路竹區延平路某巷弄內的民宅有人在打麻將，立刻派人前往查緝。員警到場後在屋外就已聽見麻將聲，隨即敲門要求入內盤查，果然發現一樓客廳內有戴姓屋主及3名男子，且現場還有麻將桌及一副麻將，明顯違反防疫規定。

▲戴姓屋主遭警方上門查緝時，還掰說已經打過疫苗了。（圖／記者吳世龍翻攝）

戴姓屋主向警方表示，因為疫情期間真的太過無聊，加上已經打過疫苗，所以約3名友人前來家中打麻將解悶，這番話讓處理員警聽了哭笑不得，告誡他雖然國內新冠疫情趨緩，但仍維持三級警戒，非必要的集會仍是全面禁止的，這樣才能確保安全及避免成為疫情破口。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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