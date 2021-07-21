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「爸爸快來救我」父心急領20萬救兒　車手被逮嘆：才分幾千元

▲▼ 男子誤信兒子遭騙提20萬救人，警方逮捕車手感嘆，才分幾千元。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子誤信兒子遭騙提20萬救人，警方逮捕車手感嘆，才分幾千元。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局接獲報案，1名父親日前接獲電話，聲稱兒子因欠錢遭人綁架，要求父親提領20萬才可以放人，該名父親一時不察，隨即1小時內領錢與對方在中山區1處公車亭面交，並將20萬交給對方，但事後發現兒子根本完好無缺，氣得報警處理。

警方調查，75歲的劉姓父親7日下午2時許接獲電話，對方聲稱「你兒子欠錢遭綁架」，要求劉父支付20萬元，才可以幫兒子贖身，劉父還聽見神似兒子的聲音傳出大喊「爸爸，我出事了！快來救我！」等語。

劉父不疑有他，與對方相約1小時後在中山區長春路上的公車亭面交，劉也將20萬現金交給對方，直到晚上5時許，兒子返家後才知道「騙局一場」，劉姓父子隨即到派出所報案，警方循線展開追查。

警方事後鎖定46歲的林姓男子疑似擔任車手，循線在新竹縣竹北市找到林男，林男坦承犯行，表示因沒有工作，所以才會當起車手維生，20萬的詐騙所得只抽成幾千元，訊後依詐欺罪嫌將林男送辦。

警方指出，防疫期間，接獲假冒親友借貸、假冒公務人員詐財之電話，仍謹守反詐三要領:「一聽、二掛、三查證」，撥打 165 反詐騙諮詢專線查詢，如有發現不法可疑人士，應立即通知警方到場處理。

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