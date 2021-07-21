詐騙出新招！假藉「中華郵政要個資」　警：是詐騙會被盜刷

▲▼員警前往商家向民眾宣導，接收簡訊、電子郵件請不要隨意點擊輸入信用卡號及個資。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

詐騙集團常搭乘順風車，透過疫情做為詐騙手法，因民眾上網購物時間增加，詐騙集團手段又變換花樣，假冒中華郵政發送含有釣魚網站連結的電子郵件或簡訊給消費者，騙取信用卡個資盜刷。



花蓮玉里分局表示，近日國內有許多民眾在等待包裹送達前常收到簡訊及電子郵件，點開時的訊息常稱「包裹出現問題」、「包裹正在準備送達」等為由，要求民眾在限期內支付一筆稅金以利包裹順利配送。

針對這種手法，中華郵政在官方網站上說明，絕對不會以「電子郵件」通知民眾以線上轉帳方式辦理相關郵務或儲匯業務，而電子郵件、簡訊所傳給民眾的短網址及訊息都是詐騙集團所發送的釣魚網址；點入網址進去後有一個中華郵政圖騰是用來利民眾相信逕而輸入自己的信用卡號、個資，輸入後接獲銀行簡訊通知刷卡數萬元，才驚覺遭到盜刷。

玉里分局為杜絕這類詐騙手法，特派各分駐、派出所員警手持文宣、告示牌前往商家向民眾宣導，希望民眾疫情期間除了遵守政府防疫措施，如果上網購物後包裹、郵件正在運送中，請提高警戒心，與寄送方隨時保持聯繫，如果手機接收簡訊、電子郵件請不要隨意點擊裡面的連結或輸入信用卡號及個資。萬一不小心輸入請馬上通知發卡銀行啟動停卡，將損失降至最低。





分局長陳蔚文表示，在疫情未爆發之前，他縣市就有民眾寄物品至國外而手機接收到訊息，稱國際包裹因未繳關稅，請寄件人限期內支付新台幣369元，否則將退回包裹還給寄件人，這也是一種冒用中華郵政之名行詐騙之實的手段。

玉山里分局提醒，如發現有不明電子郵件並帶有網址之疑慮，可撥打客服專線0800-700-365（手機請撥付費電話：04-2354-2030），或洽詢各地郵局，亦可撥打165反詐騙專線查證、110報案請警方協助，維護自身財產安全。

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