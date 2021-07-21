22歲妹「常感冒」驚收疫苗簡訊　一查健康存摺：看診被列第9類

▲女大生被列入第九類，竟與感冒有關係。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

只要符合第六、八、九、十類，以及1973年12月31日前出生者，想必在昨（20）日已收到第三輪疫苗接種簡訊。不過有女大生直呼，本已預期只能打國產疫苗，不料意外收到簡訊，且上網也成功預約接種站，正當她納悶不解時，一查健康存摺，真相竟是感冒常引發氣喘，因此被列出第九類資格。

一名女網友在論壇《Dcard》表示，昨（21）日早上10時許，驚喜收到1922簡訊，上頭寫著「AZ預約通知：序號XXXX，請於7/20至7/22中午12點前至預約平台選擇接種站及時段，進行預約接種。」

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看完內容後，原PO表情一度驚呆直呼，「我才22歲，今天以前還覺得輪到自己大概只剩國產，結果今天收到簡訊？是我漏掉什麼了嗎？」

半信半疑之下，原PO依照平台進行預約，結果真的成功了，「我重新去登記意願那邊看，我被歸在第九類，有夠莫名其妙，如果我罕病或重大傷患，我自己會不知道？」

▲原PO收到簡訊傻眼！（圖／翻攝Dcard）



文章曝光後，引發網友炸鍋討論，不少人同樣收到通知，但都一頭霧水，「我19歲也收到了」、「我也收到了，啊不過上網要預約卻提示不符合資格？」「我也是！收到的時候沒多想就趕快去預約就成功了，20歲路過」、「我也是非第九類，但是傳簡訊給我要我去預約了」、「我24歲也收到了，莫名快速，系統是不是壞惹」、「我25歲高雄人，選AZ跟莫德納，早上收到簡訊，無重大疾病」。

有網友建議，「（原PO）可能是第九類！至於為什麼是第九類，可以去健康存摺那邊查詢喔！可能之前有被診斷特殊的疾病」。

結果真相大白，原PO在留言串回報，「終於知道為啥自己是第九類了，查了發現自己之前感冒，我常常會因此引發氣喘，看診被編入第九類裡面的呼吸系統疾病！」

▲原PO查健康存摺真相出爐！（圖／翻攝Dcard）



本站報導《20歲也收到疫苗簡訊！莊人祥揭「寄發標準」：可能他不知道》，對於20、30歲且不在六、八、九、十類別的網友，竟也收到簡訊一事，指揮中心發言人莊人祥回應，「可能民眾是第九類不知道，應該還是第九類，可能先前有主診斷，但他忘記了。」

陳時中也補充說明，這個部分會再了解一下，「他如果沒有用第九類進去的話，就不會在裡面嘛」，像他們也有檢查出一些18歲以下還來預約的，但在發簡訊時就會剔除了，不過還是會和政委唐鳳再討論一下。

據「110 年COVID-19 疫苗接種計畫」說明第9類高風險慢性病人疾病如下：

1.人類免疫不全病毒疾病或感染。

2.血液和造血器官及涉及免疫機轉的疾患：免疫缺乏症／類肉瘤病與其他。

3.內分泌、營養和代謝疾病：糖尿病／胖症／類澱粉變性。

4.神經系統與感覺器官的疾病：中樞神經系統發炎性疾病的後遺症／帕金森氏病／阿茲海默氏／多發性硬化症／癲癇／短暫性腦缺血發作與腦血管疾病所致的腦血管症候群／發炎性及毒性多發神經病變後遺症／重症肌無力／其他及未特定之肌病變。

5.循環系統疾病：風溼熱／高血壓／心絞痛與其他缺血性疾病／肺性心臟病／心肌病變／心臟傳導疾病／心衰竭／腦梗塞／其他腦血管疾病／動脈粥樣硬化／動脈瘤／其他血管疾病。

6.呼吸系統：支氣管炎與其他慢性阻塞性肺／支氣管擴張症／肺沉著症／其他肺部疾病。

7.消化系統：慢性肝炎與肝硬化。

8.肌肉骨骼系統及結締組織疾病：類風溼性關節炎／全身性自體免疫／其他結締組織。

9.生殖泌尿系統：腎炎症候群／慢性腎衰竭及腎衰竭未明示者／腎臟萎縮。

10.先天性畸形、變形與染色體異常：先天或後天脾臟缺損。