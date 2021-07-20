22歲收到疫苗簡訊！她卻無奈曝「詭異1情況」：我們家相反了吧

記者邱晟軒／綜合報導

第三輪疫苗預約今（20日）開放，170萬符合資格的民眾，上午10時起至22日中午12時，收到簡訊即可開始預約。不過，有一名22歲女網友發文指出，今天早上已經收到簡訊通知可以預約打疫苗，但勾選AZ及莫德納的母親卻沒有收到，直呼「我媽要58了欸，我們家情況相反了吧？！」貼文一出，立刻引起許多網友熱議。

中央流行疫情指揮中心19日表示，第三輪意願登記全國共有887萬人完成登記，其中約495萬人有意願接種AZ疫苗；而該系統平台自20日上午10時起，將針對第六、八、九、十類及1973年12月31日（含）以前出生民眾，約170萬人陸續發送簡訊，預約接種期程至7月22日中午12時截止。

本站曾報導，「20歲也收到疫苗簡訊「標準在哪？」 網揭1關鍵超意外：今天才知道」內文指出，有網友納悶，自己30多歲且非第九類，所以沒有收到簡訊，但是卻發現許多2、30歲的網友同樣不是第九類，卻已經收到簡訊，同時，也有些第九類但50歲以下的民眾沒收到簡訊。

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▲有一名22歲女網友納悶，自己收到預約簡訊，58歲母親卻沒收到。（圖／翻攝Dcard）

不過，有一名女網友在Dcard發文表示，自己碰上了截然相反的情況，指出自己今天要22歲，早上也已經收到簡訊通知可以預約打疫苗，結果有勾AZ跟莫德納的母親卻沒收到簡訊，「指揮中心是說48歲以上今天收到簡訊，48歲以下是下一批，可是我媽要58了欸，我們家情況相反了吧？」

原PO指出，把這個情況打去1922詢問，客服也都是說真的很奇怪，解釋這是系統篩選，也不知道基準是什麼，最後對方叫我們再等待，明天可能還會有簡訊通知，「但應該不可能明天才寄簡訊吧？這樣預約的地點跟時間都快沒了這樣不是很衰？」

貼文曝光後，立刻引起許多網友熱議，「我24歲今天也有收到簡訊」、「我高中同學也收到了，19歲，明明都同齡啊，他也沒疾病」、「這樣分48歲上下跟傳簡訊的用意在哪」、「我剛剛發現我是第九類，我自己都不知道」、「我爸上禮拜就收到簡訊預約了明天要打，會不會是你媽手機號碼填錯？」

▲0719公費疫苗第三輪相關時程。（圖／指揮中心提供）

針對傳出許多2、30歲的民眾明明覺得自己不符合資格，卻仍然收到預約簡訊。指揮中心解釋，「可能他是第九類不知道，應該還是第九類，可能先前有主診斷，但他忘記了」。對此，陳時中也補充解釋，這個部分會再了解一下，「他如果沒有用第九類進去的話，就不會在裡面嘛」，像他們也有檢查出一些18歲以下還來預約的，但在發簡訊時就會剔除了，不過還是會和政委唐鳳再討論一下。