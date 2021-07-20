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突收1922通知！人妻興奮一看「AZ預約成功」　下秒點開崩潰了

▲▼0720 新北市公私立教職員0720疫苗開打（慈濟中和靜思堂）。（圖／記者黃克翔攝）

▲人妻收到疫苗簡訊，真相糗翻！（圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／劉維榛報導

第三輪疫苗簡訊今（20）日發送，目前已有75萬多人完成預約。一名人妻哭笑不得表示，自己選的是莫德納，不料稍早竟收到疫苗簡訊，甚至比婆婆還早收到通知，讓她開心上網準備選接種站時，登入卻頻頻失敗，真相超崩潰，氣得原PO哀號「到底是誰，害我高興了0.01秒！」

一名女網友在臉書《爆廢公社》表示，今日上午10時許，手機突然收到1922的簡訊，上頭寫著「AZ預約通知，序號XXXXX請於7/20～7/22中午12點至預約平台選擇接種站及時段進行預約接種。」

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當下，原PO內心猛烈一驚，直呼「怎麼那麼快輪到我，我前天才登記，婆婆都還沒收到我先收到」，同心原PO也納悶，自己是選擇莫德納疫苗，但轉念一想，「也沒關係有（疫苗）就打囉」，結果打開平台選擇接種地點時，真相崩潰了。

▲▼收到「疫苗預約成功」　她傻：婆婆都還沒收到我先收到！結果尷尬了（圖／翻攝爆廢公社）

▲人妻收到「疫苗預約成功」簡訊！（圖／翻攝爆廢公社）

「（網站）登都登不進去！」原PO趕緊上網查原因，發現對方可能把電話號碼給輸入錯誤了，「這麼重要的資料也能打錯啦...到底是誰，害我高興了0.01秒！」

文章曝光後，網友紛紛笑虧，「電話打錯也太扯，我也有收到，但是男友還沒，我不知道是不是因為有長期氣喘才先收到的」、「電話輸入錯誤很常見阿，我客人天天在電話留錯，就連現在我要去的這客人地址也能留錯」，留言串中，也釣出同樣苦主哀號，「我也是這樣，還騙了我2次」、「我一早也收到了，但一直登不進去」。

▲▼收到「疫苗預約成功」　她傻：婆婆都還沒收到我先收到！結果尷尬了（圖／翻攝爆廢公社）

▲有網友還收到2次簡訊，白開心一場！（圖／翻攝爆廢公社）

而第三輪疫苗，可獲得簡訊資格的民眾，包括「符合第六、八、九、十類，以及1973年12月31日前出生者」，而本站報導《20歲也收到疫苗簡訊「標準在哪？」　網揭1關鍵超意外：今天才知道》，指出PTT上有些2、30歲的網友不是第九類，卻已經收到簡訊，同時，也有些第九類但50歲以下的民眾沒收到簡訊。

對此，對此，莊人祥稍早表示，「可能他是第九類不知道，應該還是第九類，可能先前有主診斷，但他忘記了。」

陳時中也補充說明，這個部分會再了解一下，「他如果沒有用第九類進去的話，就不會在裡面嘛」，像他們也有檢查出一些18歲以下還來預約的，但在發簡訊時就會剔除了，不過還是會和政委唐鳳再討論一下。

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