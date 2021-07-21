WFH結束後什麼最難適應？　他「列4點」網推爆：全部都不習慣

▲居家上班族已將準備重回辦公室工作了，有網友擔憂法適應。（示意圖／pakutaso）

實習記者高琳景／綜合報導

隨著本土疫情逐漸趨緩，已有不少居家辦公（WFH）者要準備重回辦公室了。即有一名網友表示，自己在家上班太久，一時間還真的不太習慣進公司上班，他還列出居家辦公（WFH）後最不想面對的「4點」，沒想到釣出一票網友贊同，直呼「全部都不習慣」。

一名網友在PTT以「居家上班結束後覺得最難適應的是什麼？」為題發文，表示疫情趨緩應該有不少人要重回辦公室了，但「待在家裡太久不用進公司時間還真的會不太習慣」，並列出4點，分別為「早起出門少睡1至2小時」、「要想今天穿什麼，不能穿睡衣廢整天」、「出門前要化妝」、「想到要面對同事」。

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原PO也坦言，自己最不想面對第二點「穿著正式服裝」，認為居家穿著相對輕鬆很多，「不知道大家怎麼想的，或是有更不能適應的點？」

貼文一曝光，網友們紛紛贊同「全部都不習慣」、「絕對是1，少睡一個小時差好多阿」、「要通勤真的太傷神了」、「都有，但最不想面對4，居家辦公時講電話或視訊會議都覺得比面對面輕鬆」、「1234全部都不習慣」、「1真的差很多…累死」。

也有網友舉例「要跟別人共坐同一個馬桶」、「穿內衣吧」、「跨出門的那一步」、「出門上班」、「在辦公室口罩要戴一整天，還悶」、「早起＋開車通勤塞車＋口罩戴整天」、「要穿衣服」、「希望未來WFH成為主流」。