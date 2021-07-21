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3市場先上線！foodpanda也搶進「菜市場外送」了　加碼優惠一次看　

▲▼foodpanda也推傳統市場外送服務。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda宣布推出傳統市場外送服務。（圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

繼Uber Eats搶進傳統菜市場後，外送平台「foodpanda」今（21）日也宣布攜手台北市政府正式開啟「傳統市場外送服務」，首波於台北光復市場、松江市場、西湖市場開跑，在價格部分更採浮動市價，如同在逛菜市場一樣，用最實惠價格就能買到當季新鮮食材，即日起正式上線，且至7月31日，凡於傳統市場消費並輸入指定優惠碼還享單筆69折優惠，每單最高折抵100元。

▲▼foodpanda也推傳統市場外送服務。（圖／foodpanda提供）

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▲台北市長柯文哲親訪攤位揀貨初體驗。

「foodpanda X 台北市政府」聯手合作推動傳統市場外送，首波於光復市場、松江市場、西湖市場共3市場提供外送服務，只要在家就能買到肉類、海鮮、蔬菜、水果等超過百項商品、客製化選擇，還能一次滿足3大需求，包括便利性、新鮮度及實惠價，業者表示，商品價格將與現場販售採浮動市價，每周進行調整1次，就是要讓消費者能用最實惠價格買到當季最新鮮食材。

而每個市場也將有「熊貓小助手」進駐，即時進行更新平台商品庫存並協助接單、揀貨，同步設置專門備貨區，讓外送員能直接取貨，不必奔走於攤商之間，預計7月底再增南門市場、興隆市場及中山市場共3市場外送服務。

為慶祝傳統市場外送開跑，即日起至8月31日止， 凡於傳統市場消費輸入優惠碼「888」單筆訂單即可享69折優惠，最高可折抵100元；生鮮雜貨新用戶，首次訂購傳統市場輸入「3Q」也可現折100元；再加碼即日起於光復市場、松江市場下單隨單就送青蔥，數量有限、送完為止。

▲▼Uber Eats推菜市場外送。（圖／Uber Eats提供）

▲▼Uber Eats7月初宣布推出菜市場外送服務。（圖／Uber Eats提供）

▲▼Uber Eats搶進傳統菜市場外送服務。（圖／Uber Eats提供）

另，Uber Eats也早在7月初宣布搶進菜市場外送服務，首波找來9大市場合作包括台北中山、松江、興隆、士東、濱江、新竹竹蓮市場、新竹市果菜批發市場、仁義市場及高雄天天新黃昏市場，提供一站式外送服務，由專人於菜市場駐點接單後進行揀貨，並重複確認下單資訊再交由外送員進行外送，最快30分鐘就能送到家。

Uber Eats台灣新事業副總張祐欣表示，此次開啟傳統市場外送服務，主要是看見台灣3成民眾仍依賴傳統菜市場，今年4月測試時已協助超過83家攤販外送，業績成長2至3倍，故決定正式上線滿足需求，也透露有觀察到3大傳統市場外送消費趨勢，包括「商品多樣性可一次購足備餐食材」、「彈性化提供客製化採買」及「平均訂單金額偏高」。

其中，針對客製化部分，主要提供肉類客製化服務，如去骨、去皮等，價格部分會以秤重計算，蔬菜則以菜單設計進行變化。至於何時擴大至其他縣市，業者表示預計7月份會有台北西寧、台中建國及台中市民有東興傳統市場加入，之後也將增加更多菜市場商家合作夥伴。

另，即日起至7月31日，所有用戶輸入「傳統市場抵家、折扣序號，每個帳號享有單筆訂單7折優惠，每單最高折抵100元。

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