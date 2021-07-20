「可給高端EUA！」柯文哲點1前提：應解釋「何種緊急情況」同意授權

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心19日公布，高端新冠疫苗於19日正式通過緊急使用授權（EUA），並取得專案製造許可。關於全球沒通過三期試驗就拿到EUA的僅高端疫苗，台北市長柯文哲認為，中央應解釋是在何種緊急情況下同意授權，倘若因為疫情嚴重或台灣完全沒疫苗，「要給EUA是可以的。」

▲台北市長柯文哲召開北市防疫記者會。（圖／北市府提供）

台北市政府20日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持。被問到高端疫苗快速取得EUA惹議，中研院院士陳培哲說，全球沒過三期試驗仍拿到EUA的僅只有高端？柯文哲提及，這個還是要回到純粹科學角度來看。

柯文哲解釋，一個新藥要上市，得先做臨床實驗，第一期研究藥物安全性，第二期研究藥物劑量、施打間隔時間，簡單講就是找出劑量、劑型跟時間點，最後才做大規模施打，研究臨床有效性、觀察長時間或大範圍有無副作用，最後通過才能拿到藥證，且疫苗從一期、二期和臨床實驗之前，還有動物、實驗室實驗，導致一個疫苗常常花10年時間才能做出來。

柯文哲表示，時間推回2020年11月、12月左右，目前在市面上施打的藥物會拿到EUA，是因為這些藥做完臨床二期、臨床三期做完一半，但由於臨床三期有時候要做很多年，當時碰上北半球進入秋冬季節，導致感染厲害、死傷慘重卻沒疫苗，此狀態下使WHO、美國和歐盟鑑於狀況緊急，同意緊急授權，同時原本正在做的三期臨床實驗仍在進行。

柯文哲說，回到台灣狀況，現在中央發給高端疫苗EUA，在台灣緊急授權使用，但如果現在只做完臨床二期，將來中央要給高端在市面上大量使用，應該說明「基於何種緊急狀況來使用」。

柯文哲舉例，若中央說明，「例如疫情嚴重、台灣完全沒疫苗，不打（疫苗）就死了，在此情況下，坦白講要給EUA是可以的。」雖然目前中央有發EUA授權，但要在何種狀況下使用、打多少劑量、打多少個案，這恐怕才是衛福部或中央相關部門要說明的，「做任何事情，回到理性、務實、科學態度討論，看這題怎麼處理。」