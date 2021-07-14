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全是雞腿、腿排！繼光香香雞首推「咖哩炸雞桶」　加秘制粉包更對味

▲▼「繼光香香雞X通庵熟成咖哩」推聯名咖哩炸雞。（圖／繼光香香雞提供）

▲「繼光香香雞X通庵熟成咖哩」首度聯名推整桶咖哩炸雞。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

炸雞控還不衝吃嗎！人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」竟然也出「炸雞桶餐」了，這次特別找來有著台灣第一咖哩美名的「通庵熟成咖哩」，首度聯名推「冠軍咖哩炸雞」，罪惡的酥脆咔啦炸雞大口咬下，可是能吃到濃濃咖哩香，還附贈1包秘製咖哩粉包增添風味，一整桶雞腿、腿排通通有，明（15）日起正式開吃。

▲▼「繼光香香雞X通庵熟成咖哩」推聯名咖哩炸雞。（圖／繼光香香雞提供）

▲▼整桶炸雞一共有雞腿、腿排共6塊。

▲▼「繼光香香雞X通庵熟成咖哩」推聯名咖哩炸雞。（圖／繼光香香雞提供）

首度跨足美式炸雞市場，「繼光香香雞X通庵熟成咖哩」聯手打造「冠軍咖哩炸雞」，選用鮮嫩多汁的的「咔啦炸雞」作為主打，結合印度葛拉姆馬薩拉香料，大口咬下充滿著滿滿咖哩香，且整桶炸雞全是雞腿、腿排，罪惡爆表，更附贈1包「通庵咖哩粉包」，帶有花椒香氣的咖哩粉撒在炸雞脆皮上，口感再升級，有6塊炸雞桶餐及個人餐選擇，無論是想1人獨享還是多人共享一次滿足。

冠軍咖哩炸雞7月15日起於正式開賣，提醒西門門市、台中港三井專櫃只有平日限定賣，而板橋環球專櫃、忠孝店、府中店、新光A8、新光A8專櫃不提供販售。

▲▼肯德基首度推出韓女團WDZY包裝！重量XL套餐集結「5人氣美食」。（圖／業者提供）

▲肯德基首推韓女團WDZY包裝。

另，肯德基近日也推「重量級XL套餐」，集結5樣高人氣餐點一盒直接滿足，其中，主餐部分有花生熔岩咔啦雞腿堡、椒香麻辣脆雞等多達7種組合，再分別搭配雞米花、脆薯、蛋撻等，飽足感十足；同步更找來韓國女團ITZY與LINE FRIENDS合作打造的超萌角色「WDZY」打造專屬包裝盒，可愛到不行，聯名包裝限量提供，把握機會怒吃一波。

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