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漢堡王連19天「買1送1」！速食店7月優惠懶人包　爽嗑薯條、牛排堡

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲各大速食店限時優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

全台3級警戒延長至7月26日，繼續待在家防疫時間又要拉長了，這時就要來點罪惡美食療癒一下心情，《ETtoday新聞雲》整理各大速食品牌限時優惠，像是漢堡王即日起連19天可是有「7大夯品買1送1」，摩斯漢堡也有指定2天吃大薯買1送1等，把握機會搶一波小確幸。

▲▼漢堡王買1送1。（圖／業者提供）

▲漢堡王即日起連19天7夯品買1送1。

●漢堡王
漢堡王即日起至7月31日限時推出「7大夯品買1送1」解憂優惠，品項有牛排醬燒牛肉堡、花生脆雞堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、薯條、冰美式研磨咖啡及大杯可樂等通通買1送1，此優惠僅開放於臨櫃點餐及使用官網訂餐並前往門市自取，提醒機場、兒童樂園、竹科台積P1等門市不適用。

▲▼摩斯漢堡優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯8月底前有「A+B任選69元」組合優惠。

●摩斯漢堡
摩斯漢堡將於21日、22日限時2天祭出「大薯買1送1」優惠活動，只要用45元就能爽吃2份大薯，上午10時30分後提供販售。另，針對下午2點過後的下午茶時間也有「A+B任選69元」組合餐，A區點心提供抹茶紅豆米派、北海道栗南瓜可樂餅、金魷魚薯餅組、雞腿塊薯條組，搭配B區飲品有冰紅茶、無糖冰紅茶、玉米濃湯、摩斯咖啡等，原價最高100元用69元就能吃到，8月31日前限定登場。

▲▼肯德基7月優惠券。（圖／翻攝肯德基官網）

▲肯德基7月優惠券。（圖／翻攝肯德基官網）

●肯德基
肯德基祭出「7月優惠券」最低享42折優惠，包括個人獨享、雙人餐、多人餐通通有折扣，如單人的1塊炸雞套餐搭配雞米花、薯條、飲料特價99元，打出65折優惠，而雙人最受歡迎組合咔啦雞腿堡、花生熔岩咔啦雞腿堡套餐，搭配雙色QQ球、雞米花、飲料優惠價229元，也是原價打6折就能吃到，優惠券可使用至8月9日。

另，即日起至7月31日止，預定快取還享「加1元多1件」優惠，凡購買任一XL套餐加1元，即可免費吃原味蛋撻1顆，而購任一桶餐（5塊炸雞桶除外）加1元即送1塊咔啦脆雞。

●必勝客
必勝客即日起至7月31日每周一至五凡於全台門市外帶個人比薩，並以悠遊卡結帳即享「第2個半價」優惠，且，再送可樂1罐，提醒此活動南港餐廳店、高雄夢時代餐廳店不適用。

▲▼頂呱呱口袋披薩。（圖／頂呱呱提供）

▲7月31日前凡在頂呱呱買口袋披薩就送中杯可樂1杯。

●頂呱呱
頂呱呱即日起至7月31日祭出隱藏版人氣王「口袋披薩買1送1」優惠，凡於門市單點口袋披薩就送1杯中杯可樂。

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